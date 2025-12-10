虎尾糖都嘉年華登場 百年糖業五感體驗全面啟動

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】第二屆「糖都嘉年華」10日於虎尾建國眷村正式登場，今年以「甜蜜製造，從蔗裡開始」為主題，推出6場蔗糖甜蜜走讀、11梯次深度遊程、20種甜品優惠、超過20場故事繪本導覽、26梯次糖廠秘境走讀、30場以上手作體驗及60梯次風味料理體驗等活動。活動期間恰逢製糖季節，伴隨甘蔗香氣與五分車轟隆聲，虎尾小鎮化身一年一度的「期間限定糖都嘉年華」，展現深厚的糖業文化底蘊與獨特魅力。

第二屆「糖都嘉年華」於虎尾建國眷村登場，今年以「甜蜜製造，從蔗裡開始」為主題，推出6場蔗糖甜蜜走讀、11梯次深度遊程、20種甜品優惠、超過20場故事繪本導覽、26梯次糖廠秘境走讀、30場以上手作體驗及60梯次風味料理體驗等活動。

糖都嘉年華開幕典禮由虎尾鎮立幼兒園表演「虎尾虎—嘟嘟」專屬單曲及舞蹈，拉開序幕。縣長張麗善、立委張嘉郡、日本台灣交流協會副所長是枝憲一郎、議長黃凱秘書黃鳯、議員游淑雲、陳乙辰、黃美瑤、王鈺齊、簡慈坊，虎尾鎮長林嘉弘、主席陳明聖及多位鎮代、里長，虎尾魅力商圈及各館社人員到場參加，擺設攤位展現糖都特色產品。

虎尾鎮立幼兒園表演「虎尾虎—嘟嘟」專屬單曲及舞蹈，拉開序幕。

雲林縣長張麗善表示，虎尾糖廠曾是「東洋第一大糖廠」，承載台日共同回憶，也是全台唯一能親見五分車載運甘蔗的場域。12月至隔年3月的製糖季堪稱雲林最具文化代表性的季節活動。去年雲林觀光協會與日本長野縣簽署MOU後，吸引更多日本遊客與鐵道迷到訪，台日觀光交流日益密切，也為2026雲林國際觀光做足準備。今年糖都嘉年華透過五感體驗全面升級，結合在地單位共同展現虎尾「糖都」獨特魅力。

雲林縣長張麗善致詞。

張縣長指出，本屆活動串聯台糖砂糖事業部虎尾糖廠、虎尾鎮公所、虎尾魅力商圈、雲林故事館、雲林記憶Cool、虎尾布袋戲館、虎尾眷村再生協會、華武壟觀光導覽協會等單位，以建國眷村為核心，透過傳統技藝、地方故事、特色料理與遊程導覽，打造虎尾限定的五感深度體驗。

文化觀光處陳璧君處長表示，今年糖都嘉年華以「五感互動體驗」為核心策畫理念，從視覺、聽覺、嗅覺、味覺到觸覺，全面串聯虎尾糖業文化特色。透過糖廠場域、糖業文史、季節限定的製糖景致與蔗香氣味，搭配具高度參與感的體驗設計，帶領民眾以多重感官重新認識虎尾作為「糖都」的文化底蘊。本次嘉年華不僅提供全民皆可參與的輕鬆體驗，也結合百年糖業文化的深度遊程，讓大小朋友在沈浸式旅程中，更深刻感受糖都獨有的歷史風貌與城市魅力。

文化觀光處處長陳璧君致詞。

虎尾鎮長林嘉弘表示，製糖期間五分車穿梭在虎尾鎮是全國唯一的景像，吸引了全國民眾及鐵道迷佇足觀賞，為了強化糖都節慶品牌行銷效益，公所提供甫由民眾票選出的「虎尾虎」IP作為糖都嘉年華的行銷大使形象，並將於記者會活動現場，由虎尾鎮立幼兒園帶來首次亮相的虎尾虎專屬單曲及舞蹈，並推出虎尾虎IP限量三溫棒棒糖。活動期間更將結合虎尾魅力商圈超過20家店家，推出虎尾虎IP糖都嘉年華活動期間限定消費優惠。

虎尾鎮長林嘉弘致詞。

文化觀光處表示，雲林擁有深厚文化資源，從北港朝天宮、雲林布袋戲，到以百年糖業鐵道為核心打造的「糖都嘉年華」，正逐步形塑國際觀光品牌。冬末春初雲林活動接續登場，包括「北港燈會」、「草嶺石壁櫻花季」等，更多內容可至「慢遊雲林」FB粉絲專頁或慢遊雲林APP查詢，邀請民眾前來品味虎尾的甜蜜魅力。

即日起至明年3月歡迎來虎尾品味「期間限定糖都嘉年華」，體驗百年糖業歷史文化風華與產業觀光魅力。

第二屆「糖都嘉年華」以「甜蜜製造，從蔗裡開始」為主題，推出6場蔗糖甜蜜走讀、11梯次深度遊程、20種甜品優惠、超過20場故事繪本導覽、26梯次糖廠秘境走讀、30場以上手作體驗及60梯次風味料理體驗等活動。（圖／記者洪佳伶攝）

即日起至明年3月歡迎來虎尾品味「期間限定糖都嘉年華」，體驗百年糖業歷史文化風華與產業觀光魅力。（圖／記者洪佳伶攝）

即日起至明年3月歡迎來虎尾品味「期間限定糖都嘉年華」，體驗百年糖業歷史文化風華與產業觀光魅力。（圖／記者洪佳伶攝）

第二屆「糖都嘉年華」以「甜蜜製造，從蔗裡開始」為主題，推出6場蔗糖甜蜜走讀、11梯次深度遊程、20種甜品優惠、超過20場故事繪本導覽、26梯次糖廠秘境走讀、30場以上手作體驗及60梯次風味料理體驗等活動。（圖／記者洪佳伶攝）

第二屆「糖都嘉年華」以「甜蜜製造，從蔗裡開始」為主題，推出6場蔗糖甜蜜走讀、11梯次深度遊程、20種甜品優惠、超過20場故事繪本導覽、26梯次糖廠秘境走讀、30場以上手作體驗及60梯次風味料理體驗等活動。（圖／記者洪佳伶攝）