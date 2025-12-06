中部中心 / 中部綜合報導

雲林虎尾高鐵站附近，有個美人樹大道，每年11月下旬道12月，美人樹都會盛開，綿延約兩公里綻放粉紅花海，搭配美人橋和水面倒影，讓不少遊客前來，拍照取景，捕捉美照。









虎尾美人樹大綻放！ 「綿延兩公里」遊客搶拍美照

美人樹出現在河面上的倒影 相當美麗。（圖／翻攝畫面）





虎尾美人樹大道滿開，綿延長達兩公里，吸引不少遊客前來拍美照，姿勢要擺好，才能拍出美美的照片。每年的11月下旬到12月都是美人樹盛開最美的時候，美人樹也有人稱，美人櫻或酒瓶木棉，樹幹長有瘤刺也是美人樹一大特色，有民眾專程前來賞美景

美人樹花開綻放粉紅花朵 美不勝收。（圖／翻攝畫面）









美人樹的花，粉紅鮮豔，花瓣落下時，也像極了櫻花雨一般，尤其來到美人橋附近，橘色橋身搭配粉色花海，以及水面倒影，怎麼拍怎麼美。美人樹大面積開花，形成整條粉紅花海，美不勝收，但拍照時也得注意，美人樹雖然美麗，但帶刺，可得注意安全。





