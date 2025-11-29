虎尾花生股東會「千人齊聚拔花生」 1股費用1000元

虎尾鎮農會29日舉行花生股東會，來自林口的一群女士邊聊天唱歌邊拔花生，雖說有點辛苦但十分愜意。（圖／中國時報周麗蘭攝）

虎尾鎮落花生產量占全台8成，鎮農會29日舉行「花生股東拔花生」活動，全台超過1000名從新北市到台南等地遠道而來的股東、齊聚4分地花生田，有些甚至提早一天到虎尾住宿，感受親自拔花生的快樂。

虎尾鎮花生種植面積超過1萬4000多公頃，產量占全國8成以上，為保障消費者食品安全，虎尾農會每年與農民契作200公頃履歷花生，實施「產區集中管理、安全用藥、合理化施肥」，全程把關作為農會加工廠的原料。

「田畦」的台語也念作「股」，農會8年前規畫花生「股」東會，4人一「股」費用1000元，花生股東的福利是可把認股的花生拔回家，從第一年100名股東到今年已多達1000人，不少股東遠從新北的林口、新店、板橋前來。

來自林口的民眾說，花生米看起來很簡單，沒想到拔花生這麼費工，不過親自拔的感覺很棒，還可以上台唱歌，明年還要再來。

虎尾農會總幹事蔡武吉說，舉辦花生股東會的主要用意是食農教育，讓民眾親自體驗田間大地的魅力和豐收的喜悅真的不同。農會從規畫種植就開始PO臉書，記錄種植、開花、結果的過程，目前採收的這一批是雨後才種，雖然產量不高，但品質很好。

蔡武吉表示，今年花生價格算是平價，一斤約45至47元，虎尾農會加2元保價收購。

花生系列產品占虎尾農會的營收8成5，最暢銷的是虎霸王系列的小包裝花生，蔡武吉認為，從原料到加工都是由農會自產自銷，沒有囤貨的問題，賣完了才會再做新的，品質相當棒，而且攜帶方便、最受歡迎。

虎尾農會今年推出結合核桃、夏威夷果、杏仁果、果乾成「元氣之果」，另外直銷站本月也推出花生冰淇淋加濃縮咖啡的新組合吃法。

