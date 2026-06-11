虎尾西市美食廣場改建啟動 打造舊城區美食觀光新地標

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斥資二點七億元的虎尾西市美食廣場改建正式啟動，打造舊城區美食觀光新地標。（記者陳正芬攝）

（另開新視窗）

記者陳正芬／雲林報導

斥資逾二點七億改建「虎尾西市美食廣場第一階段拆除工程」十一日舉行動工，縣長張麗善、副縣長陳璧君、虎尾鎮長林嘉弘及地方民代共同見證改建計畫啟動。未來透過市場更新與空間活化，打造融合美食、觀光與文化新地標，帶動虎尾舊城區再生與商圈轉型發展。

虎尾鎮中正路的第三公有零售市場(民眾習稱西市場)，民國四十五年啟用，曾是地方最繁華傳統市場之一，也是許多虎尾人共同生活記憶。隨消費型態改變及建物逐漸老舊，市場機能日益式微，部分區域閒置逾四十年，影響市容景觀及周邊環境。為活化空間、重振商圈發展，虎尾鎮公所提出總經費逾二點七億元的西市美食廣場改建計畫，獲縣府全力支持。

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張麗善表示，重大建設推動過程難免面臨挑戰，此次拆除工程能順利展開，感謝德興宮協助與攤商及周邊住戶溝通協調，凝聚地方共識，也肯定鎮長林嘉弘及鎮代會積極推動。尤其鎮公所自籌一億元向國有財產署取得土地，展現改善環境、推動地方發展決心。

張麗善說，市場改建是市場更新工程，更是虎尾整體發展重要里程碑。未來透過空間重整與景觀規劃，串聯虎尾合同廳舍、虎尾郡役所、雲林記憶Cool、故事館、布袋戲館及德興宮等文化據點，進一步連結中正路、中山路至虎尾鐵橋觀光廊帶，打造兼具歷史文化底蘊、觀光魅力與商業機能新亮點，帶動地方整體發展。

林嘉弘說，西市美食廣場總經費感謝代表會支持一億元土地購置經費，以及縣府全力協助工程推動經費。未來興建地上三層鋼構建築，總樓地板面積約七七一坪，其中一樓規劃市場攤位及特色美食空間，二、三樓設置多元餐飲及休憩場域，提供民眾舒適便利消費與休閒環境。

改建後的虎尾西市美食廣場，提供民眾舒適便利休閒環境，成為舊城區美食觀光新地標。（翻攝意象圖）

（另開新視窗）

強調，西市承載著虎尾人集體記憶，期透過改建讓老市場重生，發展成融合歷史、人文與特色美食新興聚落，更活絡商圈發展與地方經濟，同時感謝縣府、立委張嘉郡、丁學忠及地方各界支持與協助。