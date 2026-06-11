「虎尾西市美食廣場」拆除工程正式啟動 打造虎尾新地標 重現西市場榮景

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（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】位於虎尾鎮中正路上的「虎尾鎮第三公有零售市場」（西市場），自民國45年啟用至今，已走過近70個寒暑，不僅是虎尾昔日最繁榮的市場之一，更承載著在地居民深厚的生活記憶。然而，隨著時代變遷，市場設施日漸老舊，部分區域甚至成為治安死角，已不符現代城鎮發展需求。為推動虎尾市中心整體再生，虎尾鎮公所於11日正式舉辦「虎尾西市美食廣場第一階段拆除工程典禮」，宣告西市場改造工程正式啟動，目標讓市場以嶄新風貌重返虎尾核心商圈。

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虎尾鎮公所於11日舉辦「虎尾西市美食廣場第一階段拆除工程典禮」。（圖／記者洪佳伶攝）

雲林縣長張麗善指出，本次拆除改建工程攸關大虎尾地區的發展命脈。這不僅是為了改善長年老舊的環境，更具備串聯周邊文化資源的關鍵意義。未來將整合「雲林記憶Cool」、德興宮等歷史場域，結合在地布袋戲文化與特色美食，打造兼具觀光、文化與商業價值的指標型亮點，進一步帶動虎尾商圈升級。

虎尾鎮公所於11日舉辦「虎尾西市美食廣場第一階段拆除工程典禮」。（圖／記者洪佳伶攝）

虎尾鎮長林嘉弘詳細說明未來規劃，新興建的虎尾西市美食廣場預計為地上三層鋼構建築，總樓地板面積約771.39坪，總工程造價新台幣1億7,400萬元由縣府全額補助。空間配置上，一樓將保留市場攤位及設置特色美食單元，二樓與三樓則規劃為多元美食專區，提供民眾更舒適的用餐與休憩體驗。林鎮長也特別感謝德興宮、在地攤商及鄉親的體諒與支持，共同促成這座融合歷史人文與美食的新聚落。

虎尾鎮公所於11日舉辦「虎尾西市美食廣場第一階段拆除工程典禮」。（圖／記者洪佳伶攝）

代表會主席陳明聖補充，西市場不只是傳統市場，更是許多虎尾人共同的生活記憶。此次改建工程，象徵虎尾城市轉型的重要里程碑，未來將以嶄新的西市美食廣場，凝聚地方人潮與商機，帶動整體商圈繁榮，開創虎尾新時代。

虎尾鎮公所於11日舉辦「虎尾西市美食廣場第一階段拆除工程典禮」。（圖／記者洪佳伶攝）

虎尾鎮公所於11日舉辦「虎尾西市美食廣場第一階段拆除工程典禮」。（圖／記者洪佳伶攝）

虎尾鎮公所於11日舉辦「虎尾西市美食廣場第一階段拆除工程典禮」。（圖／記者洪佳伶攝）

虎尾鎮公所於11日舉辦「虎尾西市美食廣場第一階段拆除工程典禮」。（圖／記者洪佳伶攝）