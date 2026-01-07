虎尾警分局將進駐高鐵特區 5.2億打造全新數位警政大樓拚年底動工

數位科技警政大樓將虎尾警分局一併納入規劃，未來分局將搬遷至高鐵特定區。(記者李文德攝)

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣虎尾警分局建築已有36年，建體老舊逐漸有滲漏，縣警局考量高鐵特定區已成為新興發展區，將設置數位警政大樓，並規劃將虎尾警分局搬遷至大樓，佔地千坪，總經費約5.2億元，預算採逐年編列。縣警局長黃富村表示，日前規劃設計標已發包，力拚今年底動工。

根據戶政資料最新統計，虎尾鎮總人口數7萬1349人，近年來虎尾高鐵特定區新建案林立，甚至縣府斥資21億元縣立田徑場，已有民眾紛紛遷入至高鐵特區，讓此地成為虎尾鎮新興發展區。

廣告 廣告

縣警局指出，虎尾警分局1989年建於虎尾鎮公所旁，佔地約800坪，目前員額編制約230人。不過分局老舊，建築體已出現龜裂、滲漏，原已規劃在永興南七路及虎興東二路新建一棟，以因應未來提升科技警政應用，考量分局廳舍老舊，因此一併納入規劃，未來將把虎尾警分局遷移至新大樓。

黃富村表示，新大樓占地約1000坪，規劃地下2層、地上6層建築物，預計一樓將設高鐵派出所、警備隊，二樓以上則將進駐虎尾分局第一組至第五組、偵查隊、勤務指揮中心等單位，配合未來發展趨勢設置科技警政中心，運用AI系統以強化治安及為民服務效能，粗估目前總經費5.2億元左右，逐年編列經費，日前規劃設計標已發包，力拚年底動工，預計2029年完工進駐。

另，雲林縣府斥資近1600萬元第二預備金，為縣警局購置16輛偵防車，今天由雲林縣長張麗善正式將車輛授予警局。黃富村表示，目前總局加6分局共有100輛偵查車，汰換前逾齡率為49%，此次汰換後比率下降至33%。

張麗善表示，警察長年處於高壓、高風險的環境守護治安，因此動支第二預備金近1600萬元採購新式偵防車，盼能協助員警們提升工作效率。

縣府動支約1600萬第二預備金，購置16輛新式偵防車。(記者李文德攝)

縣府動支約1600萬第二預備金，購置16輛新式偵防車。(記者李文德攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

台中警友站副站長涉虐殺 同夥指證：老虎鉗拔牙、死者狂哀號

送32元電鍋助拾荒婦挨告貪污！清潔隊員判3月緩刑 檢方不上訴

健康網》別再死守血壓130/80 美國網紅醫揭不同疾病、年齡數值差

買了恐後悔！專家勸「這5款豪華車」最好不要買 最推1日系品牌

