虎尾警分局歡送三傑榮陞 分局長：是戰友更是家人

▲虎尾警分局歡送三傑榮陞，分局長：是戰友，更是家人 。(記者劉春生攝)

虎尾警分局十六日舉行簡單而溫馨的贈禮儀式，分局長方子欽親自為榮陞巡佐的吳明偉、許文鉦及李書安三位同仁送上紀念品與深切祝福。現場氣氛熱忱感人，不僅展現了警界優秀人才的傳承，更體現了同仁間如袍澤般深厚的情誼。

吳明偉教官自民國 九五年擔綱教官以來，投入 十九年的光陰淬煉專業。他不僅具備老道經驗，更始終保持「空杯心態」，與時俱進上網汲取新知。這 十九年來，他用汗水與智慧守護了無數同仁的外勤安全。此次原地陞任，對虎尾分局而言是莫大的肯定，實至名歸。

許文鉦巡佐在第一組服務期間，展現出卓越的統籌能力，無論是棘手的環保查緝、複雜的八大行業查察，或是推動數位化的電子簿冊，皆展現高度的專業素養。他對工作的執著，成為了基層同仁心中最閃亮的標竿。

長期服務於大屯派出所的李書安巡佐，以高度責任感與同理心處理鄰里大小事，是地方安定的定海神針。雖然即將調任臺西分局，但其深厚的實力必將成為新單位的一員悍將。

方分局長感性表示：「袍澤情誼不因距離而縮減，感謝你們為虎尾付出的每一滴汗水。這裡的點滴成長都銘刻著你們的貢獻，請帶著大家的祝福，在新的崗位續發光發熱！