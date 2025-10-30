虎尾警察分局辦理一一四年下半年守望相助隊訓練暨表揚推行守望相助有功人員。（記者劉春生攝）

▲虎尾警察分局辦理一一四年下半年守望相助隊訓練暨表揚推行守望相助有功人員。（記者劉春生攝）

虎尾警察分局為充實轄內守望相助隊巡守人員治安巡守、減災、婦幼安全保護及相關法律知識，以精進服勤技能及提升自救及救災能力，特別於十月二十七日夜間，邀集轄內七個守望相助隊，共同在分局禮堂辦理研習訓練。

此次訓練以推行守望相助及輔導巡守員協助警察機關維護治安與交通工作為主軸，課程內容包含防詐騙（普發現金懶人包）、交通、防災、社區婦幼安全通報及各項協勤規定…等宣導，期透過此次教育訓練，讓巡守隊員們能夠發揮力量，與警方共維社會治安，與會的巡守隊員在授課講師精闢的講解之下，各個學習興趣高昂、收穫滿滿。

廣告 廣告

虎尾警察分局分局長方子欽也特別於會中，代表雲林縣政府頒發獎狀，表彰一一四年度各隊協助推行守望相助有功人員，對於守望相助隊員在工作之餘，犧牲奉獻積極參與協助維護社區治安與交通，讓治安平穩、交通順暢，表達由衷的敬佩與感謝。

守望相助隊巡守員平時在工作之餘，利用夜間協助警方執行社區巡守勤務，以及護童及農產品採收期的各項守護勤務等，透過警民合作，發揮團隊力量，以敦親睦鄰、出入相友的精神，確保了社區的安全與安寧，對於這些無名英雄，希望社會大眾能夠不吝予以鼓勵。