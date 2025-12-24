虎尾警移師二尖山會報 凝聚士氣迎戰跨年勤務

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】為凝聚團隊向心力並紓緩同仁長期勤務壓力，虎尾警分局於24日由分局長方子欽率領主管團隊，將12月份主管會報移師至古坑鄉二尖山休閒茶園舉行。在山林環繞、茶香氤氳的環境中，透過健行與交流，讓同仁暫離繁忙公務，在自然景致中調整身心狀態，同時為即將到來的跨年維安勤務進行整體檢討與部署。

古坑鄉二尖山休閒茶園處於山林環繞、茶香氤氳的環境中，透過健行與交流，讓同仁暫離繁忙公務，在自然景致中調整身心狀態。（圖／記者蘇榮泉攝）

虎尾警分局指出，內外勤同仁平時肩負治安、交通及為民服務重任，長期處於高度緊繃狀態。隨著跨年活動臨近，預期人潮與車流將大幅增加，勤務強度勢必提升，對警力調度與同仁體能皆是一大考驗。分局特別選擇在平安夜前夕，安排戶外會報形式，藉由健行活動促進身心放鬆，為後續重大勤務做好準備。

廣告 廣告

虎尾警分局於24日由分局長方子欽率領主管團隊，將12月份主管會報移師至古坑鄉二尖山休閒茶園舉行。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

會報期間，方子欽分局長一邊與同仁健行，一邊就跨年期間治安、交通疏導及突發狀況應變進行討論，採取走動式交流方式，讓意見溝通更為即時順暢，也提升團隊間的互動與默契。

方分局長表示，雲林縣警察局長期秉持守護治安、服務鄉親的核心精神，警察不僅是執法者，更是社區的重要夥伴。透過實地走訪與親近自然，有助於同仁培養對環境與土地的關懷，進而將正向能量轉化為服務民眾的動力。

虎尾警分局強調，身心健康是穩定治安的重要基礎，未來將持續透過多元化的教育訓練與團隊活動，強化同仁凝聚力與行動力，打造一支專業且具溫度的警察團隊，全力守護雲林地區的安全與安定。

立即加入【觀傳媒】官方帳號http://lin.ee/q2kd3ut精彩新聞不漏接！