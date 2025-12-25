虎尾警移師二尖山會報 茶香中凝聚士氣迎戰跨年勤務

虎尾警移師二尖山辦會報，茶香中凝聚士氣迎戰跨年勤務。(記者劉春生攝）

▲虎尾警移師二尖山辦會報，茶香中凝聚士氣迎戰跨年勤務。(記者劉春生攝）

為凝聚團隊向心力並體恤同仁辛勞，虎尾警分局於二十四日，由分局長方子欽率隊將十二月份主管會報移師至古坑鄉「二尖山休閒茶園」舉行。在雲霧繚繞的茶香與山林美景中，同仁們暫時卸下繁忙公務，透過步道健行紓解高壓，並針對即將到來的跨年維安勤務進行「走動式」檢討與部署。

方分局長表示，內外勤同仁平日投身治安與交通維護，長期處於緊繃狀態。尤其即將到來的跨年晚會預計將湧入大量人潮車潮，對同仁體力與精神是一大考驗。為此，特別選在平安夜當日帶領同仁走出戶外，藉由大自然的洗禮舒展身心，蓄滿能量以迎接後續挑戰。

雲林縣警察局一向秉持「用法律守護正義、熱心服務鄉親」的理念。方分局長強調，透過實際走訪地區、親近土地，不僅提升同仁對環境多樣性的尊重，更將永續發展的知能轉化為服務社會的動力。

方分局長指出「唯有身心健康的警察，才能提供更有溫度的服務。」，未來分局將持續舉辦多元化教育訓練，凝聚同仁向心力，建立一支更有溫度、更有活力的治安尖兵，守護雲林鄉親的幸福生活。