虎尾農會行銷國產履歷花生加工品

虎尾農會履歷花生推廣記者會副縣長謝淑亞（中）、農業處副處長蔡耿宇、虎尾農會總幹事蔡武吉等與會一致推出虎霸王系列產品品牌。（記者劉春生攝）

為推廣國產履歷花生及其加工產品，虎尾鎮農會將於十一月十八日上午在直銷部前舉辦「國產履歷花生加工產品行銷推廣記者會」，由虎尾鎮農會理事長林坤泉、常務監事陳炎榮、總幹事蔡武吉共同主持表示，為響應政府普發一萬元，虎尾鎮農會也優惠還到直銷部購買農產品一萬元即贈送一千元的購物券，兩萬元兩千元列推，請大家把握機會。副縣長謝淑亞代表縣長張麗善住持表示，虎尾農會研發國產履歷花生加工產品行銷推廣以來獲得消費者的喜愛，品出優良獲得肯定，值得大家食用，現場多項以產銷履歷花生為原料製作的加工商品，並提供多樣化的品嚐試吃活動，展現虎尾在地花生產業的創新能量與品牌魅力。虎尾鎮為全台花生的重要產區之一，農會長期推動契作與產銷履歷制度，確保花生從栽種、採收到加工皆符合食品安全與品質標準。大家一起大合照一致盛讚國產履歷花生加工產品值得大家食用。

虎尾鎮農會總幹事蔡武吉表示，近年來更持續研發多元加工產品，包括花生油、花生醬、花生零嘴與花生霜淇淋等，積極推動「從產地到餐桌」的食農理念，讓消費者能以更健康、更創新的方式認識國產花生。為了讓更多民眾親身體驗國產履歷花生的美味魅力，記者會活動現場特別準備了100份花生霜淇淋，邀請來賓與鄉親共同品嚐。