虎尾鎮吉祥娃虎嘟嘟亮相 代言城市品牌行銷觀光 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒雲林新聞）【記者簡勇鵬／雲林報導】雲林縣虎尾城市品牌代言人「虎尾虎嘟嘟」，今（25）日正式亮相；取名嘟嘟，主要是虎尾鎮不僅有傳統布袋戲，更有全國唯二尚在製糖的糖廠，因此虎尾虎命名嘟嘟，加上早期燃煤火車或五分車都會嘟嘟響笛，因此才取名嘟嘟，並透過代言推動觀光等各產業，甚至配合縣府各項活動接軌國際。

雲林縣虎尾城市品牌代言人「虎尾虎嘟嘟」，今（25）日正式亮相，是虎尾城市品牌節慶活動、觀光及產業最新代言人。（圖／記者簡勇鵬攝）

鎮長林嘉弘指出，「虎尾虎–嘟嘟」是虎尾城市品牌節慶活動、觀光及產業最新代言人，經與雲科大品牌共感研究中心聯手打造城市意象IP，透過虎尾虎擔任城市文化觀光代言，傳遞兼具親和力與文化深度的城市代表角色，象徵虎尾甜蜜、溫暖且持續前行的城市精神。

廣告 廣告

吉祥虎尾虎嘟嘟，取名源於早期糖廠小火車嘟嘟響笛聲的深刻意象。（圖／記者簡勇鵬攝）

林嘉弘表示，此次城市IP特邀請雲科大品牌共感研究中心操刀，從設計發想、設計徵件、角色性格設定與文化脈絡梳理到定稿等階段，耗時近五個月、超過三千人次互動回饋生成虎尾虎城市IP，「虎尾虎」的誕生，是虎尾邁向城市品牌化的重要一步，未來更將串聯在地產業、商圈、觀光與活動，讓城市形象成為促進經濟與文化發展的助力，更期待能代表虎尾走向全台、甚至國際的城市名片。

虎尾鎮承載深厚的糖業發展記憶，虎尾虎的設計帶動城市產業的推動力，透過在地居民的需求及未來期待。（圖／記者簡勇鵬攝）

副縣長謝淑亞說，知名城市都以動物IP命名代言，非常可愛且具溫度，虎尾虎的形象結合在地百年製糖文化、鐵道歷史與小鎮人文底蘊，虎尾虎的聽故事、看布袋戲且吃糖都蜜糖，呈現虎尾在地生活的日常，尤其目前正值虎尾糖廠製糖期，看到火車嘟嘟就想到虎尾虎，幸福甜蜜滿滿。

「虎尾虎」的價值在於共感設計，透過居民參與、文化調研與故事轉譯，讓IP成為集體記憶的載體，也讓民眾理解虎尾的城市性格。（圖／記者簡勇鵬攝）

雲科大品牌共感研究中心張岑瑤教授說，虎尾鎮承載深厚的糖業發展記憶，「虎尾虎」的價值在於共感設計，透過居民參與、文化調研與故事轉譯，讓IP成為集體記憶的載體，居民認同也讓旅客理解虎尾的城市性格。虎尾虎的設計帶動城市產業的推動力，透過在地居民的需求及未來期待，讓虎尾不只是大家認知中台灣的糖廠，也是世界的糖廠最多甜蜜溫暖的城鎮。