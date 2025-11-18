（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】虎尾鎮農會今（18）日舉辦「國產履歷花生加工產品行銷推廣記者會」，雲林縣副縣長謝淑亞、農業處副處長是蔡耿宇、議員黃美瑤、議員王鈺齊、黃凱議長助理黃鳳、鎮長林嘉弘、鎮民代表會主席陳明聖、虎尾鎮農會理事長林坤泉、常務監事陳炎榮、總幹事蔡武吉、、地方民意代表及各界貴賓共同出席，一同見證在地花生產業的創新成果。

虎尾鎮農會推廣國產履歷花生，創新「花生霜淇淋 × 咖啡」驚豔登場。（圖／記者洪佳伶攝）

活動中展示多項以產銷履歷花生製作的加工產品，並提供多元試吃，充分展現虎尾在地花生的品質與創新能量。虎尾鎮為全台重要花生產區，農會長期推動契作與產銷履歷制度，確保花生從栽培到加工均符合食品安全與品質標準。本次記者會最受關注的亮點，是全新推出的「花生霜淇淋 × 咖啡」組合。產品延續農會參與「台灣咖啡節」時的熱烈回響，以契作農民生產的履歷花生研磨製成霜淇淋，搭配中華民國農會鮮乳，以低添加、無人工香料呈現自然濃香，再融合現萃熱咖啡的醇厚風味，創造「一口花生香、一抹咖啡韻」的全新味覺層次。此創新口味讓到場來賓紛紛讚賞，是本次活動最吸睛的新品亮點。

為讓民眾與貴賓能親身感受國產花生的魅力，現場特別準備100份花生霜淇淋提供品嚐，並同步供應熱咖啡，讓大家體驗「濃花生、暖咖啡」的完美搭配。現場瀰漫著濃郁花生香與咖啡香氣，賓客們一邊品味新產品，一邊交流花生加工的多元可能，使活動現場充滿愉悅與驚艷的氣氛。

虎尾鎮農會總幹事蔡武吉表示，農會將持續以「品質、安心、創新」為核心，並感謝縣府與中央單位長期輔導，使虎尾花生品牌能在產品包裝、設計及通路上更臻完善，朝向更廣市場邁進。他也預告，農會將於11月29日舉辦一年一度的「虎尾拔花生季活動」，每組報名費1,000元可獲四張餐券，並規劃多項親子闖關與體驗活動，邀請民眾走進花生田，感受農村土地的真實魅力，享受「從產地到餐桌」的美味旅程。