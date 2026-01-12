虎尾鎮長選戰 林嘉弘拚連任

雲林縣虎尾鎮長林嘉弘（中）尋求連任，是否再出現「地方型藍白合」引關注。（本報資料照片）

年底雲林縣虎尾鎮長選舉，國民黨籍現任鎮長林嘉弘尋求連任，林於民國113年因前鎮長丁學忠當選立委而投入補選獲勝，1年多來施政獲肯定，聲勢看漲。虎尾鎮長期由藍營執政，是民進黨艱困選區，綠營至今仍未推出人選，外界點名現任縣議員、前鎮長林文彬，後續動向有待觀察。此外，無黨籍縣議員黃美瑤雖在補選之戰失利，仍有不少支持者盼她再次挑戰。

虎尾鎮是雲林縣人口數第2大的鄉鎮，有7萬餘人，僅次於縣治斗六市，是藍綠陣營兵家必爭之地。本屆藍營丁學忠連任鎮長成功，後當選立委。民國113年鎮長補選，丁全力輔選當時擔任鎮代會主席的林嘉弘，民眾黨前主席柯文哲也錄製影片力挺，被視為「地方型藍白合」，最終擊敗民進黨林明正等對手，成功延續藍營執政。

尋求連任的林嘉弘曾在警界服務20餘年，後轉任虎尾鎮公所調解委員會祕書，再參選鎮民代表且擔任2屆鎮代會主席，經歷豐富，1年多來除積極爭取地方建設，還發揮創意行銷觀光旅遊，使虎尾曝光度大增，獲不少選民認同。

黃美瑤雖參加鎮長補選落敗，但僅小輸林嘉弘2600餘票，顯示不少民眾認同其理念與訴求，加上近年來女力爆發，黃的溫和形象很受歡迎，不少支持者鼓勵她再度參選，不過黃至今未表態。

此外，民進黨107年、111年、113年分別推出林新丁、黃清財、林明正參選虎尾鎮長，均無法翻轉戰局，目前尚無人應戰。

政壇人士分析，民進黨已提名立委劉建國參選縣長，一定會推出虎尾鎮長參選人以拉抬整體選情，不太可能缺席，但將由誰出戰，預計1月底才會明朗；至於「地方型藍白合」是否再次出現，也將成綠營關注重點。