虎尾非營利幼兒園點亮心願樹 為雲林家扶兒童募集耶誕禮物

▲『心願樹』啟動儀式由虎尾非營利幼兒園小朋友精彩舞蹈表演「讓愛飛翔」揭開序幕，將在耶誕節前夕為家扶兒童募集三百三十三份聖誕禮物，溫暖雲林家扶兒童。（記者劉春生攝）

虎尾非營利幼兒園十一月十七日舉辦「心願綻放、愛心飛翔」心願樹啟動儀式，主辦中華民國樂活產業發展協會教育總監韋明淑，特邀請環球文教基金會董事長許淑敏、台中市醫師夫人聯誼會、世界華人工商婦女企管協會台中市分會、世華大台中分會、虎女獅子會、台中市惠中扶輪社、台中中英扶輪社等，與受贈的雲林家扶陳燦勳主委一同點亮璀璨心願樹，將在耶誕節前夕為家扶兒童募集三百三十三份聖誕禮物，溫暖雲林家扶兒童。

『心願樹』啟動儀式由虎尾非營利幼兒園小朋友精彩舞蹈表演「讓愛飛翔」揭開序幕，環球基金會董事長許淑敏表示：心願樹募集聖誕禮物活動，從環球科大開始萌芽茁壯，並於去年由虎尾非營利幼兒園接手這份幸福任務，到今年已整整二十週年了！感謝社會大眾支持參與，也特別感謝台中遠道而來化身聖誕家族們好夥伴，特別捐贈扶幼款項三十多萬元，帶給雲林家扶小朋友溫暖愛與關懷。

承辦虎尾非營利幼兒園的樂活產業發展協會教育總監韋明淑，提到今年心願禮物三百三十三份特別意涵：家扶兒童生活的家庭環境之中，不斷尋求突破的機會，「三三三」正好是命理學中的天使數字，代表著將有顯著的成長與改變，也指引著家扶孩子們更加愛自己，每份心願禮物代表著希望，讓家扶兒童能找到突破困境的力量。

虎尾非營利幼兒園黃雅娟園長表示：今年家扶兒童心願禮物有許多人選擇運動用品，像是是棒球手套、球棒等等，去年世界十二強奪冠帶給孩子們的感動；讀幼兒園大班黃小弟，媽媽為了幫他訓練學習專注力，和孩子選了磁吸積木，希望能陪伴孩子透過積木操作提升專注力與手眼協調。另就讀小四的林同學選了很特別的「丙烯馬克筆」，因為她想畫一幅美麗的畫送給嬤嬤，非常的貼心。

雲林家扶主委陳燦勳感謝虎尾非營利幼兒園、環球文教基金會董事長許淑敏、台中市醫師夫人聯誼會、世界華人工商婦女企管協會台中市分會、世華大台中分會、台中市惠中扶輪社、台中中英扶輪社等，為家扶兒童募集耶誕禮物贊助款項，而虎女獅子會特別認捐一百四十份禮物，響應愛心不落人後，讓家扶兒童的耶誕心願能夠開心實現。

心願樹～心願綻放愛心飛翔，雲林家扶兒童三百三十三份耶誕禮物心願卡即日起懸掛在園內的聖誕樹上，歡迎民眾熱情響應認捐或親臨會場挑選，意者可電洽：虎尾非營利幼兒園零五-六三二零三五五，心願耶誕禮物並將訂於十二月十一日捐贈送抵雲林家扶。