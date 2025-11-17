虎尾非營利幼園 點亮心願樹

虎尾非營利幼兒園昨（十七）日舉辦「心願綻放、愛心飛翔」心願樹啟動儀式，主辦中華民國樂活產業發展協會教育總監韋明淑，特邀請環球文教基金會董事長許淑敏、台中市醫師夫人聯誼會、世界華人工商婦女企管協會台中市分會、世華大台中分會、虎女獅子會、台中市惠中扶輪社、台中中英扶輪社等，與受贈的雲林家扶陳主委一同點亮璀璨心願樹，將在耶誕節前夕為家扶兒童募集三百三十三份聖誕禮物，溫暖雲林家扶兒童。

『心願樹』啟動儀式由虎尾非營利幼兒園小朋友精彩舞蹈表演「讓愛飛翔」揭開序幕，環球基金會董事長許淑敏表示：心願樹募集聖誕禮物活動，從環球科大開始萌芽茁壯，並於去年由虎尾非營利幼兒園接手這份幸福任務，到今年已整整二十週年了！感謝社會大眾支持參與，也特別感謝台中遠道而來化身聖誕家族們好夥伴，特別捐贈扶幼款項三十多萬元，帶來愛與關懷。

廣告 廣告

承辦虎尾非營利幼兒園的樂活產業發展協會教育總監韋明淑，提到今年心願禮物三百三十三份特別意涵：家扶兒童生活的家庭環境之中，不斷尋求突破的機會，「三三三」正好是命理學中的天使數字，代表著將有顯著的成長與改變。

虎尾非營利幼兒園黃雅娟園長表示，今年心願禮物有許多人選擇運動用品，像是是棒球手套、球棒…，讀幼兒園大班黃小弟，媽媽為了幫他訓練學習專注力，和孩子選了磁吸積木，希望能陪伴孩子透過積木操作提升專注力與手眼協調。