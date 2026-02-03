虎尾高鐵周邊建案林立 帶動環保菩薩招生
雲林虎尾高鐵附近，發展迅速，新建案如雨後春筍，志工王美秀，4年前經過工地附近，發現許多瓶罐回收物被隨意棄置，不忍環境髒亂，帶動環保菩薩，投入整理回收，團隊成員大約十多人，被稱為「高鐵工地環保小螞蟻」，辛勤付出不喊累，而且，邊做邊推廣環保理念，影響工人們的行為，響應分類，也啟發他們的善心，陸續招募到好幾位慈濟會員，加入共善的行列。
咖啡罐、水瓶、能量飲料，都是辛苦勞動的工人們，使用過的，廢棄物在外圍集中堆成小山，志工忙著分類。
「這支我先拿出來，來，不要被我敲到。」
林燕靜一肩扛起整捆的包裝紙箱，腳步輕快，完全看不出年紀。
慈濟志工 林燕靜：「我今年已經滿72(歲)了，剛剛過完生日，等一下，我們的司機，樹源師兄，他是38年次的，他更長我們4歲、5歲。」
不分年齡，有志一同，高鐵工地小螞蟻團隊，熱血行動源起於4年前，志工王美秀，看到建案附近廢棄物衍生髒亂，起心動念號召志工，投入分類回收。
慈濟志工 王美秀：「就這樣延伸到， 5家、6家的建設公司，場地也有差不多10來個地方。」
工地主任 姚先生：「減少我們很多麻煩，回收我們弄好，他們帶走，工地就不用自己去處理。」
一開始志工自己做，時間久了，改為與工人分享環保觀念，趁機教導他們正確分類。
慈濟志工 劉秀惠：「既然虎尾環保(站)在做環保教育，那我們就是要走出來，走出來社區跟大家結緣。」
慈濟志工 吳玲珍：「(現在)他們的工人，會把他那個紙、寶特瓶、鐵罐，他們都分好，我們環保車去的時候，就直接一袋一袋地裝。」
慈濟志工 王美秀：「無處不道場，我們也會拿月刊，或是上人講述的無量義經，跟他們一起分享，大家的認同度也都滿高的。」
珍惜這分善緣，志工把握機會說慈濟，還因此，接引到好幾位會員。
工地主任 陳先生：「我是捐給就是一些教育的部分，我覺得對於一些學生，如果真的家庭貧困，那也是有益處的。」
工地主任 姚先生：「來這邊碰到她們，一點小小的力量(行善)而已。」
工地環保小螞蟻，在前線默默付出，擅長蔬食料理的王美秀，絕對是最溫暖的後盾，每周手作營養又美味的餐盒，再把溫熱的飯菜，送到工地現場，與志工分享，凝聚向心力，感恩大家不辭辛勞，一起為守護大地而努力。
「工地環保小螞蟻團隊有夠讚。」
更多 大愛新聞 報導：
味蕾覺醒蔬香引路 母女同行願
陪伴照顧戶提前過年 冬令發放暨歲末圍爐
其他人也在看
北部明轉暖！「很強冷空氣」要來了 這3天最凍恐寒流估跌破6℃
中央氣象署指出，今（3）日清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及臺東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度；降雨方面，宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、臺東、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨，清晨之前中部以北山區亦有零星降雨機會。
下波冷空氣超越「2016霸王寒流」？專家示警：很強
生活中心／李明融報導「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示指出，今（30日）白天北部舒適、中南部微熱，高溫可能達28度，明（31日）冷空氣南下，各地氣溫漸降，北台灣愈晚愈濕冷，北部、東半部及中部局部地區轉有短暫雨。值得注意的是，新一波冷氣團可能挑戰「2016年霸王寒流」？專欄提醒下週五（2月6日）晚起至2月8日另一波冷空氣「很強」，未來將持續觀察調整。
「更強冷氣團」週五襲台！跌破10度 氣象署：濕冷到這天
中央氣象署表示，今（2）晚到明晨受到大陸冷氣團影響，各地感受寒冷，明天白天冷氣團減弱，溫度回升，週三（4日）又更加溫暖，北台灣高溫可能回升至24度，中南部及東半部約26度。不過週五晚上冷空氣抵達，強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，空曠地區可能下探至10度以下。
週五起降溫「挑戰寒流等級」！最冷時段曝光
今（3）日白天起隨著北方高壓出海，本波大陸冷氣團逐步減弱，環境轉乾，雲量將漸少，各地陸續可見陽光；惟迎風面的東北角至東部雲量仍多，有短暫陣雨，不過，降雨影響以沿海一帶相對最明顯且趨於零星。預測北部、東部高溫約18到22度、低溫14到16度；中南部高溫約22到26度、低溫16到18度。
連2波冷氣團報到！這天低溫探9度 未來1週天氣曝光
中央氣象署公布最新天氣趨勢，本週天氣呈現「先冷後回溫、週末再轉冷」的變化型態，週二白天起冷氣團減弱、氣溫回升，但週五晚間起又有鋒面與新一波大陸冷氣團接力南下，週末明顯轉冷。
極凍探十度！金門低溫特報強風狂襲 周五變天再凍台
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（2）日發布最新天氣預警，受大陸冷氣團影響，金門地區明晨恐下探 10 度以 […]
今明最冷！北部東部濕冷到週一 週末恐再探12°C
【記者黃泓哲／台北報導】大陸冷氣團持續影響，今（2）日全台明顯偏冷，新竹湖口清晨測得最低溫僅12.1°C，成為台灣本島最冷地區。天氣風險公司分析師林孝儒指出，今天水氣配合冷空氣，北部、東半部整天偏濕冷，白天高溫多在16至19°C之間，外出仍有明顯寒意，提醒民眾留意保暖。
今晚至明晨最冷！雨區曝光明轉乾 週六起「有1波很強」專家：低溫探8℃
今（２）日至明（３日）晨大陸冷氣團影響，氣象署提醒，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚偏冷，明白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升；今日水氣仍多，基隆北海岸、大臺北山區及東北部地區有短暫雨。氣象專家林得恩也透露「這波，今晚至明晨最冷」，吳德榮則指出，北部明起轉乾冷，週三白天回溫、日夜溫差大，週六至下週一（7至9日）將有另一波「很強」的冷空氣南下。
明起至週五氣溫回升 北台灣週末迎8℃低溫
今（2）日清晨玉山氣象站下雪了，又化身一片銀白世界，今天北部、東北部和東部天氣偏冷，各地早晚也冷。不過從明天開始氣溫就會逐步回升，一直到禮拜五都會是穩定的天氣，要特別留意的是星期六又有強烈大陸冷氣團報到，氣象專家預估，屆時北台灣的平地最低溫有可能下探8℃。
冷氣團發威！今恐探13度「雨彈襲台」 明起回溫「這時間」冷空氣再襲
氣象署說，今（2）日至明日清晨大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚偏冷，明白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升。今日水氣仍多，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有短暫雨，桃園以北、東部、東南部地區、恆春半島及中部山區有局部短暫雨，其他地區為局部短暫雨後多雲。
明起連4天回暖轉乾！週末恐迎強冷氣團探11度 北東下週再降溫
氣象粉專「天氣風險WeatherRisk」表示，週二白天起冷氣團逐漸減弱，水氣減少，各地天氣漸轉好。除東北角至東部地區仍有局部短暫陣雨外，其他地區轉多雲到晴。氣溫部分，大臺北與東部因雲量仍多，溫度回升有限，高溫約21至22度、低溫約14度左右；中南部高溫約24～26度、低溫約...
上班帶雨傘！北部續飄冷雨 估強冷空氣週末「開凍」
受到大陸冷氣團、華南雲系東移影響，2日清晨前仍濕冷，白天起冷空氣趨弱、水氣減少，天氣漸轉多雲，溫度有望回升，7日將迎來本週第2波冷空氣，北台灣將先回歸涼冷天氣。
天氣》東半部局部短暫雨！周五入夜冰雨冷吱吱 一路凍到下周
由於大陸冷氣團影響，明（3）日宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、台東、恆春半島及大台北山區有零星短暫雨，中部以北山區清晨亦有零星降雨機會，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升。氣象署表示，周五晚至下周一白天（6日至9日）大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷。
冷氣團明減弱！這3天回溫放晴 週五晚轉陰雨「低溫探12度」
【緯來新聞網】再冷1天！今（2日）持續受大陸冷氣團影響，各地早晚偏涼冷，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭
又要變冷了！明低溫下探13度 冷氣團這時再報到
又要變冷了！明低溫下探13度 冷氣團這時再報到
周二逐步回暖 周末強冷空氣報到 寒流要來了嗎？
明天白天冷氣團陰雨偏冷 週三至週五回溫轉晴 週末新一波冷空氣來襲
明天天氣回溫北部可達21℃ 周五晚間冷空氣南下低溫探12℃
中央氣象署表示，大陸冷氣團預估影響至明天清晨，西半部低溫約攝氏13、14度，明天白天起冷氣團減弱，北部、宜蘭高溫回升至18至21度，中南部則約24至26度。氣象署預估，4日至6日各地天氣穩定、多雲到晴，局部地區留意日夜溫差大；6日晚間將有下一波冷空氣南下，北部率先降溫，先溼後乾，低溫下探12度，南部較晚降溫，7日晚間低溫約15度。
新北推綠色旅遊 三峽、雙溪、坪林3大遊程開放報名
新北市政府觀光旅遊局以「綠色旅遊」為核心，結合大眾運輸與深度體驗，推出3條具在地特色的低碳一日遊行程，串聯三峽、雙溪與坪林，帶領遊客走進山城聚落、鐵道遺跡與水源保護區，更導入國際標準碳足跡管理機制，讓每趟旅行都能實踐友善環境、支持在地的永續精神，即日起開放報名。
回暖3天！下波冷空氣週六殺到 挑戰寒流「先濕冷後轉乾」
【緯來新聞網】把握好天氣！今（3日）清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回
冷氣團減弱！今氣溫回升 「這些地區」雨彈來襲
氣象署說，今（3）日晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，台灣東北部及東部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、東南部地區、恆春半島及大台北山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴；清晨中部以北山區亦有零星短暫雨。