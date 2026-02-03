虎尾高鐵周邊建案林立 帶動環保菩薩招生

雲林虎尾高鐵附近，發展迅速，新建案如雨後春筍，志工王美秀，4年前經過工地附近，發現許多瓶罐回收物被隨意棄置，不忍環境髒亂，帶動環保菩薩，投入整理回收，團隊成員大約十多人，被稱為「高鐵工地環保小螞蟻」，辛勤付出不喊累，而且，邊做邊推廣環保理念，影響工人們的行為，響應分類，也啟發他們的善心，陸續招募到好幾位慈濟會員，加入共善的行列。

咖啡罐、水瓶、能量飲料，都是辛苦勞動的工人們，使用過的，廢棄物在外圍集中堆成小山，志工忙著分類。

「這支我先拿出來，來，不要被我敲到。」

林燕靜一肩扛起整捆的包裝紙箱，腳步輕快，完全看不出年紀。

慈濟志工 林燕靜：「我今年已經滿72(歲)了，剛剛過完生日，等一下，我們的司機，樹源師兄，他是38年次的，他更長我們4歲、5歲。」

不分年齡，有志一同，高鐵工地小螞蟻團隊，熱血行動源起於4年前，志工王美秀，看到建案附近廢棄物衍生髒亂，起心動念號召志工，投入分類回收。

慈濟志工 王美秀：「就這樣延伸到， 5家、6家的建設公司，場地也有差不多10來個地方。」

工地主任 姚先生：「減少我們很多麻煩，回收我們弄好，他們帶走，工地就不用自己去處理。」

一開始志工自己做，時間久了，改為與工人分享環保觀念，趁機教導他們正確分類。

慈濟志工 劉秀惠：「既然虎尾環保(站)在做環保教育，那我們就是要走出來，走出來社區跟大家結緣。」

慈濟志工 吳玲珍：「(現在)他們的工人，會把他那個紙、寶特瓶、鐵罐，他們都分好，我們環保車去的時候，就直接一袋一袋地裝。」

慈濟志工 王美秀：「無處不道場，我們也會拿月刊，或是上人講述的無量義經，跟他們一起分享，大家的認同度也都滿高的。」

珍惜這分善緣，志工把握機會說慈濟，還因此，接引到好幾位會員。

工地主任 陳先生：「我是捐給就是一些教育的部分，我覺得對於一些學生，如果真的家庭貧困，那也是有益處的。」

工地主任 姚先生：「來這邊碰到她們，一點小小的力量(行善)而已。」

工地環保小螞蟻，在前線默默付出，擅長蔬食料理的王美秀，絕對是最溫暖的後盾，每周手作營養又美味的餐盒，再把溫熱的飯菜，送到工地現場，與志工分享，凝聚向心力，感恩大家不辭辛勞，一起為守護大地而努力。

「工地環保小螞蟻團隊有夠讚。」

