虎尾P1投產！矽品曝2地設廠進度 估增5千個工作機會

〔記者李文德／雲林報導〕國際封測大廠矽品精密公司在雲林虎尾設廠，今年11月正式投入產線，預計將在虎尾、斗六設廠，估為地方帶來5000個工作機會。為落實企業社會責任，今(8)晚在虎尾國小舉辦「Fun in好時光」大型公益電影活動。縣長張麗善喊話，希望矽品能在雲林繼續投資。

矽品精密行政長簡坤義指出，今年在中部科學園區虎尾園區設置P1產線，今年9月正式營運，11月正式投產，有500名員工進駐，帶動地方經濟，因應市場需求，目前P2產線也動工中，另外選址斗六工業區內設置產線，預計將為雲林縣帶來5000個工作機會。

簡坤義表示，公司攜手虎科大與雲科大積極進行產學合作，辦理職訓班與產學攜手班等課程，讓學生們透過參訪與訓練課，精準銜接未來職場，讓年輕人在家鄉就有機會進入半導體產業，並培養更多半導體產業關鍵人才。

矽品今天在虎尾國小舉辦矽品星空電影院公益活動，縣長張麗善、立委丁學忠、鎮長林嘉弘等人出席。張麗善表示，矽品精密已經正式營運投產，此次舉辦公益電影放映活動，給予肯定。期待斗六廠能夠順利動土興建，且面對國際情勢下，雖對半導體產業有衝擊，但希望矽品能夠繼續在雲林投資、深耕。

簡坤義表示，為落實企業社會責任，已陸續在虎尾舉辦矽品優秀子弟獎學金等行動，回饋地方。目前也會鎖定縣內經濟需關懷的家戶，目前也有專人投入訪視關心，期盼能夠為地方帶來正向力量。

