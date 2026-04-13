虎山巖金針花首開 16朵刷新紀錄

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記者李佩玲／綜合報導

彰化縣花壇鄉虎山巖是著名的賞金針花景點，昨日清晨一口氣開出了16朵「首日花」，創歷史紀錄。交通部觀光署參山國家風景區管理處表示，虎山巖金針花園區花苞累累，預計4月底至5月初將迎來約30萬朵齊放盛況。

花況優於往年 估月底迎30萬朵

去年虎山巖開出3朵首日花，今年16朵同時綻放。參山處長曹忠猷說，虎山巖金針花是「母親節最美花海」，由於今年氣候條件配合，園主照顧得宜，園區花苞累累，預計4月底至5月初迎來約30萬朵齊放盛況，金黃色花海將全面鋪展山頭，成為中臺灣春末最具指標性的賞花地標，可望帶動旅遊人潮與在地消費動能同步成長。

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母親節賞花 感恩與祝福意涵

參山處表示，虎山巖金針花花期剛好是母親節左右，金針花古時又稱萱草母親花，親子共同來賞花，讓賞花行程多了一層「感恩與祝福」的意涵。虎山巖所栽種的金針花品種為「臺東7號」，具1年可開2次的特性，花期可延續至6月，讓民眾有更充裕的賞花時間，尤其今年花況預期優於往年，歡迎民眾提早規劃行程，攜家帶眷走進金針花海，感受自然與情感交織的療癒氛圍。

彰化縣花壇鄉虎山巖是著名的賞金針花景點。（取自參山處網站）

彰化虎山巖金針花昨日一口氣開出了16朵「首日花」，創歷史紀錄。（參山處提供）