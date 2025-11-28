虎山巖12年一度遶境起駕 十八村齊迎聖駕祈安賜福

▲虎山巖十八村遶境祈安大典今日上午7時30分由大總理劉思維、主任委員林天潤、彰化縣長王惠美等人主持啟駕儀式，起馬炮聲勢驚人，宣告虎山巖聖駕沿境巡行正式展開。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣花壇鄉重要信仰中心、同時為縣定古蹟的虎山巖，今年迎來睽違十二年的「十八村遶境祈安大典」，這場深具歷史文化意涵的宗教盛事象徵神恩普照，祈願庶民安泰，28日上午隨著起馬炮震天響亮正式揭開序幕。

▲彰化縣花壇鄉重要信仰中心、同時為縣定古蹟的虎山巖，今年迎來睽違十二年的「十八村遶境祈安大典」，這場深具歷史文化意涵的宗教盛事象徵神恩普照，祈願庶民安泰。（記者林明佑翻攝）

虎山巖十八村遶境祈安大典今（28）日上午7時30分由大總理劉思維、主任委員林天潤、彰化縣長王惠美等人主持啟駕儀式，起馬炮聲勢驚人，宣告虎山巖聖駕沿境巡行正式展開。聖駕自虎山巖起程，預計三天兩夜巡行花壇十八村，各庄皆備妥香案，居民焚香肅立，以最虔敬的姿態恭迎神威，期盼祈得風調雨順、五穀豐收、地方安寧。

▲虎山巖廟方也誠摯邀請境內外信眾共同參與遶境行列，以虔誠之心迎接虎山巖聖駕巡境，一同為花壇祈願平安順遂，庇佑四境康寧。（記者林明佑翻攝）

虎山巖主委林天潤表示，遶境大典十二年一科，是延續信仰傳統的重要時刻，更具有凝聚地方社群的象徵意義。今年大典籌備嚴謹，各組分工均已到位，其中祭典組由葉繼元擔任組長，負責儀程及禮制細節，務求全程莊嚴肅穆、圓滿順利。

虎山巖廟方也誠摯邀請境內外信眾共同參與遶境行列，以虔誠之心迎接虎山巖聖駕巡境，一同為花壇祈願平安順遂，庇佑四境康寧。