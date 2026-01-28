虎山投資緯恩取得1席董事 搶攻智慧車用電子系統

（中央社記者鍾榮峰台北28日電）車門把手售後市場件（AM）與鏡頭廠商虎山實業今天宣布，參與緯恩工業（TBM）現金增資案，並取得緯恩1席董事席次。虎山指出，雙方將攜手研發能根據路況自動調整光型，並同步蒐集道路數據的整合型產品，搶占高毛利的智慧車用電子市場。

虎山透過新聞稿表示，結合自身車用鏡頭與感測器，以及緯恩車燈光學電子設計技術，共同開發整合鏡頭、感測器、車燈的次世代融合產品，且藉由緯恩的大型塑膠件生產能力，可提升虎山在全球車用電子供應鏈的競爭門檻。

虎山說明，汽車智慧化與自動駕駛技術發展，車燈不再僅是照明工具，而是結合感知與通訊的智慧系統，未來車頭燈將整合鏡頭、雷達與光達等感測元件，實現感知融合（Sensor Fusion）應用。

虎山表示，透過此次投資，虎山將把既有車用鏡頭技術，直接導入緯恩車燈系統，緯恩工業先前已布局智慧型頭燈，並積極開發結合先進駕駛輔助系統（ADAS）與人工智慧驅動的智慧車燈。

虎山說明，緯恩工業具備光學設計與大型塑膠射出技術能力，超過30年的車燈開發經驗，具備車燈光學、機構設計及電子法規認證能力（ECE/SAE），可補足虎山在複雜光學系統上的技術需求，加速產品邁向系統模組化。

虎山指出，緯恩長期為歐洲卡車市場生產副水箱、引擎上蓋等大型部件，擁有大型塑膠射出成型技術與模具開發能力，可讓虎山有能力承接更多樣化的大型車用零組件訂單（如引擎室飾蓋、大型外觀件），擴大對美國客戶服務。（編輯：張均懋）1150128