虎山Q3營收成長 惟獲利衰退

半導體探針卡和測試設備商旺矽（6223）第三季每股賺9.3元，創下新高。今（11）日股價不漲反跌，早盤一度來到2,000元，隨後賣壓出籠，慘遭打入跌停，股價鎖死在1,795元。對此，分析師指出，主要因技術面超漲，引發獲利了結且高檔買盤不濟，再加上基本面成長動能趨緩，讓投資人產生疑慮。

Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前