虎斑黑貓尾巴潰爛經新北毛寶貝醫療中心手術康復 獲領養展新生

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市動物保護處日前接獲通報，新店區一隻虎斑黑貓疑似因車禍受傷、屁股流血，經緊急送往毛寶貝醫療中心治療後發現尾巴末端嚴重潰爛，須進行斷尾手術。經獸醫團隊悉心醫治與照護，黑貓成功康復，最終由中和李先生領養，展開新生活，重獲幸福歸宿。

毛寶貝醫療中心獸醫師李建沛指出，貓的尾巴不僅維持平衡與姿勢，還負責傳遞情緒，結構細緻且脆弱。臨床上常見貓因車禍、高處墜落或穿越狹縫受傷，若傷口潰爛難癒，必須進行斷尾手術，以防感染擴散影響排泄或神經功能。這隻虎斑黑貓的尾部傷口經治療仍癒合不良，最終切除尾巴約4分之1，成功保留其正常功能並恢復健康。

動物之家動保員張茵茵回憶，黑貓剛到院時精神不振、整日蜷縮在籠角，儘管每日換藥，仍常見血跡。手術後，黑貓逐漸恢復活力，不僅食慾變好，還會主動撒嬌、討摸，展現截然不同的模樣。新任飼主李先生表示，聽聞牠的受傷經歷時十分心疼，決定給牠一個溫暖的家，讓牠安心生活。

新北市動保處表示，每個生命都值得被珍惜與守護。民眾若發現受傷動物，可撥打「1959」動保專線或24小時通報電話(02-29596353)。動保處設有毛寶貝醫療中心，提供專業收容與醫療照護，確保毛孩在困境中得到即時協助。同時也鼓勵民眾前往各公立動物之家認養犬貓，享有免費醫療諮詢與疫苗注射等福利。更多資訊可至動保處官網查詢，或關注臉書粉專「新北市動物保護防疫處」。

