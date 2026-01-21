虎毒不食子？台中大甲「狠媽」過往就有黑歷史 拖4天怕臭才清洗遺體

即時中心／林韋慈報導

昨（20）日台中地檢署起訴台中大甲區狠母詹女與軟弱陳父，起因於去（2025）年一起震驚社會的囚禁女兒事件，往生的21歲陳女自從高中就被母親辦理休學，囚禁在家中。媒體也爆出，過往詹女就有虐待婆婆的黑歷史，並且直至女兒死亡，她都無動於衷，4天後才嫌臭清洗屍袋，檢警認為都認為她非常冷血，應訊三小時過程，從頭到尾都認為是在管教女兒，不承認有虐待情事，堅持自己沒錯。

大甲分局警方指出，去年此案發生時，陳父到警局製作筆錄，向警方無奈坦承「無力護女」，表示有次他到一樓深鎖的房間探視次女，女兒事後向詹女透露，詹女因而對丈夫大發雷霆，破口大罵，之後陳父再也不插手此事。



陳父應訊指稱因妻子強勢，陳家長女則未被母親鎖定，順利至大學求學，並於學校住宿，詹女遭羈押後，陳男雖仍住在家中，但不跟鄰居互動。而過往詹女就曾於2002年上過新聞，當時只要陳父不在，她就會痛毆婆婆，造成傷上瘀青，而在新聞中，被街坊鄰居議論，她戴著安全帽下跪跟婆婆道歉。

被虐待的婆婆離世後，詹女將目標鎖定自己的小女兒，次女2023年就讀高二時，詹女於1月到校幫她辦休學，之後將她關進一樓有衛浴的孝親房嚴加管教，甚至關進浴室，最終21歲陳女營養不良餓死，事發後陳女高中室友就曾在網路上透露，當時住校學校同學都知道陳女的母親虐待她，常常不給飯吃，他們也鼓勵她起身抵抗，但陳女因長期被威權控制，並不認為自身可以得到援助，學校與鄰里與台中市社會局都不知道陳女休學後被囚禁於家中。

檢警更發現，詹女先以電線綑綁一樓女兒房間門把與門外樓梯扶手立柱方式，將女兒拘禁在住處一樓房間內，其後更以電線綑綁該房間的浴室門把與房間中央的五斗櫃，將她進一步限縮拘禁在房內浴室，並且僅提供少量食物放在浴室門外讓女兒取用，導致女兒營養不良瘦到皮包骨。直到2025年9月21日上午10點，發現前一天丟置在房間浴室門口的菜粥女兒未取用，敲門呼叫也未獲回應，她認定女兒已死亡，卻沒有開門，直到4天後才怕臭拖出遺體，造成女兒因多重器官衰竭死亡。

陳父直到9月25日早上7點發現後報案才讓此案曝光，冷血行徑令人髮指。陳家經濟裝況良好，住的是閉型集合式住宅，外界不解為詹女對自己小女兒為何痛下毒手？24年前就被稱為驚世媳婦的詹女下跪後並未悔改，反而將仇恨投射到年輕的小女兒身上，青春的生命消逝，有鄰居透露，希望她要關久一點，在牢裡好好反省。

當年婆婆秀出自己的大腿淤青照。（圖／民視新聞資料照）

