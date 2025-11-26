虎爺不是貓！信徒拿「罐罐」虎爺犯大忌 神明怒發爐警示

節目中心／邱美銜、林瓊玉報導

近日，一樁發生在雲林縣土庫鎮鳳山寺的「神明趣事」，在網路社群中引發熱烈討論。廟方人員日前驚訝地發現，虎爺公神龕前的香爐突然大發爐。眾人一頭霧水，趕忙透過擲筊向虎爺公請示。不問還好，一問之下，真相令人啼笑皆非：原來是虎爺公對於信眾將貓罐頭當作祭品感到不滿！

當時有信徒一次敬獻了三個貓食罐頭，讓這位本應是威猛老虎形象的護法神祇「龍顏大怒」，透過發爐的激烈方式來表達：「我是老虎，不是貓！不該拿貓罐頭來拜我！」廟方主委證實此事，並表示已將罐頭收回。

虎爺供品。（圖／翻攝自全臺開基祖廟-雲林土庫鳳山寺粉絲專頁）

虎爺公在臺灣民間信仰中，俗稱「虎爺公」或「虎爺將軍」，主要職責包括鎮宅避邪、驅逐病疫，以及招財納福（俗諺「虎爺咬錢來」）。傳統上，虎爺的供品建議以三牲為佳，其次是鴨蛋、金紙（虎爺錢）或魚罐頭，這才符合其威猛的神格與座騎/護法的地位。

虎爺公。（圖／翻攝自全臺開基祖廟-雲林土庫鳳山寺粉絲專頁）

鳳山寺的虎爺公素來被視為兒童與寵物的守護神，這也可能是信眾會誤將「貓罐頭」作為供品的原因，但是一般祭拜虎爺多以雞蛋、鴨蛋或魚罐頭為主。雖然也曾有信徒因家中寵物有事，將寵物罐頭帶來請求虎爺公加持，但直接將貓食作為正式供品，且引發虎爺公如此明確的「指示」，實屬罕見，也像是在提醒眾人重新審視其神格的界線。

虎爺與特製虎爺平安符。（圖／翻攝自全臺開基祖廟-雲林土庫鳳山寺粉絲專頁）

問題的核心並不在於供品是否非傳統，而是混淆了神明的位階與神格。祭拜的核心精神在於對神明的敬重與尊重，必須清楚區分寵物與神明的界線。隨意以不符合神格、甚至過期或壞掉的物品來祭祀，都是不合適的。

★三立新聞網/寶島神很大提醒您：

民間信仰請酌量參考，理性信仰不迷信

