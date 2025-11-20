虎爺生氣了？信徒拿3個「罐罐」祭拜竟然大發爐

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣土庫鎮鳳山寺主要供奉廣澤尊王(聖王公)，是在地重要的信仰。近日廟方分享一項趣事，廟裡供奉的虎爺，常有民眾拿「貓罐頭」祭拜，日前有民眾一次拿了3個，結果疑似「虎爺生氣了」大發爐，嚇壞眾人，經過廟方擲筊詢問後，得知虎爺想強調「祂不是貓，不吃貓罐頭」。民俗老師張捷翔指出，祭拜的核心概念在於對神明要敬重，要分清寵物跟神明的界線。

土庫鳳山寺小編日前在社群網路發文指出，虎爺公是兒童與寵物的守護神，但要特別提醒大家，虎爺不是貓咪，最近常有信眾帶「貓罐頭」敬獻虎爺公，不過依祂指示不需要罐罐，貼文一出也令人不免好奇為何會發出文章。

廟方主委郭建太表示，日前發現虎爺公前的香爐突然發爐，眾人摸不著頭緒，因此趕緊擲筊向祂請示，得知原來是虎爺看到有信徒將3個貓罐頭當供品祭拜，虎爺公疑似看到後不開心了，心想「祂明明是老虎，不是貓，不應拿貓罐頭祭拜」。廟方人員得知後趕緊將罐頭回收。

廟方文書組長陳姿吟表示，一般祭拜虎爺公都是以雞蛋、鴨蛋、魚罐頭作為供品祭拜，其實拿寵物罐頭祭拜的信眾也有，但通常都可能因為家裡寵物有事，希望可以拿來給虎爺公加持一下，但直接要送給虎爺公的狀況並不少見，所以這次發爐也像是祂在提醒眾人「我才不是貓」。

民俗老師張捷翔表示，拿貓罐頭拜虎爺，核心問題不在非傳統，而在於混淆神格，應對神明敬重及尊重，分清寵物跟神明的界線，另外，祭拜過物品或者過期、壞掉的東西，不符合神格的物品也勿拿來祭拜。一般祭拜虎爺建議可以拿三牲作為供品，比較符合其神格。

以上為民俗說法 僅供參考

