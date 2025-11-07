虎科大孝悌獎得主牢記母訓 衝花蓮當鏟子超人回饋社會

余佳勳（右）利用中秋連假赴花蓮當鏟子超人，他說，雖然身體很髒、身上都是汗臭味，但做了一件很好的事、心裡覺得很踏實。（余佳勳提供／葉靜美彰化傳真）

余佳勳現就讀虎尾科技大學電子工程系三年級，他從小父母離異，由母親獨力扶養長大，沉重的經濟壓力差點累垮家中唯一的經濟支柱，所幸有慈濟等慈善機構伸援手，媽媽從小對他說，受人幫忙，以後也要回饋社會，讓他牢記在心，日前他就利用假日赴花蓮當鏟子超人，他說，雖然身體很髒、身上都是汗臭味，但做了一件很好的事、心裡覺得很踏實。

余佳勳利用中秋連假赴花蓮當鏟子超人，他說，這次經歷更讓他發現台灣人都很有愛心，遇到困難時，都很願意伸出援手共度難關。（葉靜美攝）

余佳勳的父母在他小一時離婚，他的媽媽獨力扶養他及姐姐、弟弟，全家與外婆同住，他說，外婆身體不好需常跑醫院，媽媽成為家裡唯一的經濟支柱，他唸國中時，媽媽為了多賺點錢，選擇到工廠作大夜班，也因此媽媽有陣子身體不太好，差點撐不住，所幸包括慈濟等都提供幫助，讓他們感受來自社會的溫暖。

廣告 廣告

慈濟基金會彰化分會日前舉辦「新芽獎學金頒獎典禮」，余佳勳（左）榮獲孝悌獎。（慈濟基金會彰化分會提供／葉靜美彰化傳真）

慈濟基金會彰化分會日前舉辦「新芽獎學金頒獎典禮」，表揚799名勤奮向學、品學兼優的學子，余佳勳就是其中之一，其獎項分為全勤獎、孝悌獎、特殊表現獎、學習領域獎與進步獎，余佳勳榮獲孝悌獎，他說，慈濟介入幫忙至今，不只提供物資、獎助學金等，慈濟的師姑師伯更常給他一些人生建議，讓他覺得受益良多。

余佳勳表示，家中3名小孩陸續長大後，都會想辦法打工貼補家用，他也在上高中後就開始打工，目前則是到學校媒合的企業實習，努力支撐自己的生活支出，媽媽在他成長過程中，常常對他說，他們受人幫忙，以後也要有錢出錢、有力出力，去回饋社會，讓他牢記在心。

余佳勳利用今年中秋節連假與同學倆人一起搭火車到花蓮當了兩天的鏟子超人，他說，下月台時往車廂一看，整個車廂都空了，當下真的很感動，而到現場則至少有一百多人，大家一起工作讓他覺得更有動力，第一天他與同學到，幫一戶人家清理後院積土，第二天他們來到一排住宅前，一戶一戶詢問有沒有需要幫忙的，其中有一戶就清了一下午。

余佳勳說，媽媽覺得這是做好事，很支持他，只叮嚀他注意安全、不要受傷，去了2天，回程雖覺得身體快虛脫，身體很髒、身上都是汗臭味，但做了一件很好的事、心裡覺得暖暖的、很踏實，這次經歷更讓他發現台灣人都很有愛心，遇到困難時，都很願意伸出援手共度難關。

更多中時新聞網報導

NBA》錫安威廉森又掛彩 考驗鵜鶘耐性

胡宇威夫妻保鮮法 辣、苦兩味不可少

繁星申請名額10年新低 備審不實不錄取