虎科大推動食農教育 「水井鹽地番茄」打造5感永續藝術體驗
【記者 劉春生／雲林 報導】國立虎尾科技大學通識教育中心10/25(五)攜手雲林縣斗六官邸兒童館，辦理「水井鹽地番茄」食農教育與手作體驗活動。由通識教育中心助理教授陳鳳雀帶領學生團隊，透過在地農產、藝術創作及永續教育結合，打造兼具學習與趣味的親子互動場域，吸引眾多家庭熱情參與。
活動並邀請水井番茄農場代表分享其親身耕作故事，帶領親子了解鹽地番茄的栽培過程與農業價值。現場並共同品嘗番茄醋飲與番茄果醬優格，從味覺體驗在地食材的文化底蘊與風味。
▲虎科大學生教學製作手工蕃茄，連結農業文化與藝術創意。（記者劉春生攝）
虎科大學生團隊也帶領親子學員製作「小番茄鑰匙圈」，並以行動藝術形式將作品別上竹編番茄架，展現農業文化與藝術創意的連結。現場並同步展示農業廢料再利用創作的「不蒜花」裝置藝術，展現永續美學。
此次活動以視覺、聽覺、味覺、觸覺與創作體驗5感出發，讓大眾在寓教於樂中感受農業與生活的連結，展現虎科大投入食農教育與地方創生的具體成果與實踐能量。
