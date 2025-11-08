虎科大攜手台達電培育產業新秀 砸千萬打造智慧機電實驗室

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】國立虎尾科技大學與台達機電事業群共同推動智慧製造與技職教育發展，攜手成立「台達電子－國立虎尾科技大學智慧機電實驗室」，並於11月7日舉行揭牌典禮。該實驗室由虎科大投入1,000萬元建置，台達機電事業群另捐贈市值約600萬元的「智能機電整合應用實務教學設備」，打造全校性智慧機電與產業應用人才培育基地，推動教育與產業深度融合。

虎科大攜手台達機電事業群打造智慧機電與產業應用人才基地。（圖／虎尾科技大學提供）

台達捐贈的高階教學設備涵蓋可程式控制器、運動控制器、伺服驅動系統、智慧電表、機器視覺、數位雙生系統及垂直多關節機器人等，廣泛應用於智慧製造、機電整合、自動化與綠能管理等領域，讓師生能在真實產線級環境中進行實作與研究。

揭牌儀式由虎科大副校長方昭訓與台達機電事業群副總經理蔡清雄共同主持，並簽署合作備忘錄。雙方將以培育智慧機電人才為目標，結合教學與研究能量，台達提供技術支援、業界講師及企業實習資源，虎科大則負責課程規劃與教學整合，形成完整的教研一體化合作機制。

虎科大學生演示實驗室設備與系統功能，展現產學合作與教學應用成效。（圖／虎尾科技大學提供）

台達副總經理蔡清雄表示，台達長期深耕工業自動化與智慧製造，重視人才發展與永續創新。此次合作不僅展現企業的社會責任，更希望透過先進技術與設備的導入，協助學界與產業共同探索機電整合、智慧控制與綠能應用等前瞻領域，培養具備跨域實作與創新能力的新世代人才。

虎科大副校長方昭訓指出，該校近年積極推動跨院系整合，建立校級共用實驗室，提高設備使用效益。智慧機電實驗室將優先應用於工程學院與電資學院，協助學生熟悉智慧製造技術，並提升教學品質與實作經驗。未來，學校將依據發展需求逐步拓展至管理與文理學院，推動跨域課程合作與資源共享，建構完整的智慧機電教學與研究體系。

