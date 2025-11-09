虎科大攜手台達電育才 斥資千萬打造智慧機電實驗室

虎科大副校長方昭訓（右）與台達機電事業群副總經理蔡清雄（左）簽署合作備忘錄，雙方攜手培育智慧機電人才。（記者劉春生攝）

▲虎科大副校長方昭訓（右）與台達機電事業群副總經理蔡清雄（左）簽署合作備忘錄，雙方攜手培育智慧機電人才。（記者劉春生攝）

國立虎尾科技大學與台達機電事業群攜手成立「台達電子－國立虎尾科技大學智慧機電實驗室」，並於十一月七日舉行揭牌儀式。實驗室由虎科大投入一千萬元建置，另由台達機電事業群捐贈市值六百萬元「智能機電整合應用實務教學設備」。透過跨學院整合教學資源，將實驗室打造為全校性智慧機電與產業應用人才養成基地。

台達機電事業群此次捐贈「智能機電整合應用實務教學設備」含括可程式控制器、運動控制器、伺服控制驅動系統、智慧電表、機器視覺、數位雙生系統與垂直多關節機器人等高階設備，廣泛應用於智慧製造、機電整合、自動化與綠能管理等產業領域，提供虎科大師生最新的實作平台與實驗資源。

活動由虎科大副校長方昭訓與台達機電事業群副總經理蔡清雄共同揭牌，並簽署合作備忘錄。雙方以培育智慧機電人才為目標，將由台達提供技術支援、業界講師與實習資源，與虎科大共同規劃教學內容，推動教研一體化發展，未來亦將依產業趨勢提出研發與計畫合作需求，深化學研連結。

台達機電事業群副總經理蔡清雄表示，台達長期深耕工業自動化與智慧製造領域，致力推動技術創新與永續發展。此次與虎科大攜手設立智慧機電實驗室，正是我們實踐企業社會責任、投入產學共育的具體行動。

蔡清雄指出，台達透過提供產業級設備與技術資源，增能教學設備，並與學校師生共同探索機電整合、智能控制與綠能管理等前瞻技術，期望培育具備跨域實作能力的未來人才，為產業注入新動能。

虎科大副校長方昭訓表示，虎科大在張信良校長任內積極整合跨院系資源，建置校級共用實驗室，以促進教學資源與設備的高效運用。同時密切與業界合作，以強化人才培育，加速產業升級轉型。智慧機電實驗室將率先應用於工程與電資學院在機電整合與資通訊技術教學上，讓昂貴的教學設備能夠提供更多學生使用。

方昭訓指出，此實驗室的推動模式，未來隨著校內課程與資源整合的推進，可逐步擴展至管理學院與文理學院，協作具備跨域應用潛力的關鍵課程。學校將依整體發展規劃與教學需求，持續拓展資源共享與課程合作的可能性。