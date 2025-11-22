虎科大校慶 林函葦個展「貴氣天成」以大貓獻祝福
▲展覽「貴氣天成」以貓科動物創作為主題，同時也為虎科大校慶獻上祝福。(記者劉春生攝)
國立虎尾科技大學創校四十五週年，藝術家林函葦以貓科動物為主題，舉辦個展「貴氣天成」，為虎科大校慶獻上祝福，並於十一月二十一(五)舉行開幕活動。此次展出作品二十九件，以虎與雪豹等大型貓科動物為主角，結合二D與三D形式創作，邀請觀者探索內在，重新凝視人與自然的連結。
虎科大校長張信良表示，「大學要培養的不是科學怪人，而是兼具人文藝術、身心靈健全的專業人才。」他指出，教育並非為經濟服務，而是為個人與社會追求美好的幸福人生，並感謝藝術家林函葦蒞校展出，期盼學生在觀展中獲得滋養並累積人文底蘊。
林函葦擅長彩墨融合膠彩、篆刻與陶瓷媒材，師承嶺南畫派，作品兼具東西方藝術的理念，特別鍾情貓科動物繪畫，尤其是老虎，林函葦表示，牠是最美麗物種，兼具力與美，是動物界的王者，卻又面臨滅絕危機，希望透過作品喚起大眾對動物生態與環境保育的關注。
展覽「貴氣天成」中「貴氣」指涉的不僅是外在華美，更是內蘊的氣度與精神；「天成」則呼應順應自然、尊重天地的創作態度。作品透過大貓矯健的身姿與深邃眼神，呈現自然力量與生命韌性，凝聚藝術家長年觀察自然的體悟，展現其對天地造化的敬畏與對生態環境的關懷。
展覽亮點之一為藝術家自創角色IP「Dreamer & Pola」，以展翼飛翔的氣球為意象，象徵信念、愛、勇氣與夢想，也寓意陪伴、支持與共同成長的力量。「貴氣天成」自即日起至十二月十九日（五），於虎科大第二校區綜三館展覽室展出，歡迎各界蒞臨欣賞。
