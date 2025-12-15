虎科大聖誕野餐學生展演 溫暖冬日校園

虎科大校長張信良（左）頒發感謝狀予源順食品總經理吳全斌（右），感謝源順食品響應虎科大的公益行動。

▲虎科大校長張信良（左）頒發感謝狀予源順食品總經理吳全斌（右），感謝源順食品響應虎科大的公益行動。

國立虎尾科技大學藝術中心辦理「冬日治癒所」系列活動，12/10（三）在第一教學區大草皮舉行「聖誕野餐學生展演」，邀請青年學子在冬日暖陽下野餐，聆賞學生社團帶來的音樂與舞蹈演出。現場同時規劃聖誕晶石創作手作坊與免費市集，以藝術、美感與永續行動，共同打造校園最溫柔的節慶場景。

源順食品有限公司總經理吳全斌亦蒞臨現場，共享音樂盛會，虎科大校長張信良於活動中代表學校頒發感謝狀予吳全斌總經理，感謝源順食品響應虎科大公益行動，共同捐助歲末物資予雲林家扶中心，攜手關懷在地家庭。

張信良校長表示，聖誕節也是愛與分享的節日，勉勵在場學子把資源和歡樂分享給周遭的人，讓社會更美好。他也感謝源順食品的企業善行、響應公益，亦是一種分享，並祝福青年學子們愈來愈好，持續保有分享的力量。

本次展演由管樂社、熱舞社、嘻哈研究社及國立嘉義大學流行音樂社輪番上陣，學生們席地野餐、隨音樂律動，現場並設有聖誕餐車提供熱狗堡，藝術中心也現做棉花糖與爆米花，營造甜蜜、溫暖的冬日氛圍。

「聖誕晶石創作手作坊」以水晶原石為素材，帶領學生了解晶石形成原理並實際敲擊原石外殼，兼具知識性與紓壓效果。學生敲擊出晶洞或形狀相異的晶石時，更是驚呼連連、充滿趣味。歡迎師生擔任攤主的「免廢市集」則鼓勵將閒置物品轉贈分享，落實資源循環與永續精神外，也展現節慶中「愛與分享」的不同面貌。

虎科大12/3（三）至12/12（五）推出「ILOVE虎U：冬日治癒所」聖誕系列展演活動，含括銅管音樂會、夕陽瑜珈、音樂展演、手作坊與壓軸的「聖誕系列實境探索」，透過藝術體驗，為全校師生帶來不一樣的節慶盛宴，也營造出冬日療癒的校園氛圍。