虎科大高鐵校區迎新春 產學大樓與航訓中心即將啟用

▲前法務部長施茂林（左）襄贊虎科大高鐵校區66棵松樹，由校長張信良（右）代表受贈。（記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】國立虎尾科技大學1/14(三)舉辦115年春節聯歡會，今年首度移師高鐵校區，以更寬敞的場地迎接教職員與產業夥伴，也同步對外揭示高鐵校區第一期建設亮點，包括將於1月底竣工的「國際產學合作大樓」與「國際航訓中心」，展現虎科大深化產學鏈結、布局航空與高階技術人力培育的新里程碑。

虎科大指出，高鐵校區校地約17.18公頃，經歷多年規劃取得，近年在校內團隊努力下逐步完成建設與配置。此次活動移師高鐵校區舉辦，象徵校地正式進入啟動階段，也具有校史推進的重要意義。

廣告 廣告

▲虎科大前校長林振德亦應邀返校同慶，共同見證高鐵校區啟動的重要時刻。（記者劉春生攝）

校長張信良表示，高鐵校區建設為虎科大面向下一階段發展的重要基礎，尤其國際產學合作大樓與國際航訓中心的落成，將使學校在產業研發、技術育成、航空實務訓練及國際交流等面向具備更完整能量。他強調，未來校方將持續整合政府計畫與產業資源，打造具競爭力的技職教育端到端生態體系。

張信良並提到，學校多年推動的無人機與航空工程人才培育已具成果，航空專業教學空間的完備，將加速航空學院籌設與招募，培育符合航空維修、航材管理、航空物流與飛航科技等領域需求的人才，與產業共同回應國家在航空與空域發展上的結構性人力需求。

▲虎科大春節聯歡會今年移師高鐵校區舉辦，教職員與30位多企業主齊聚祝賀，現場氣氛熱絡。（記者劉春生攝）

前校長林振德亦特別返校同慶。他回顧當年取得校地的艱辛歷程，感謝地方民眾、教育部與多方支持，並肯定虎科大近年在評鑑表現與政策計畫上的穩健前進。他表示，高鐵校區啟動代表學校正式踏入擴大布局的關鍵期，對於後續發展充滿期待。

依校方規劃，國際產學合作大樓地上三層、總樓地板面積6,133平方公尺，將整合產學合作、研發行政與創新育成機能，推動跨域人才培育、企業共研與國際鏈結，並成為中部及雲嘉南產業網絡的新型合作平台。

▲虎科大高鐵校區「國際產學合作大樓」將整合機能打造中部及雲嘉南產業的新型合作平台。（記者劉春生攝）

同時完工的國際航訓中心為地上兩層、樓地板面積4,832平方公尺，核心設施包含飛機修護實習廠棚，未來將作為航空專業訓練及實作課程的基地，並支持航空學院成立進程，協助培養國際規格的民航與維修技術人才。

虎科大預計於未來10年內完成高鐵校區航空學院全區建設，包括規畫地上7層的綜合教學大樓與專業實驗場域，形成南台灣兼具教學、研發、創新與技術培訓的航空專業重鎮。

活動當天，前法務部長、現任中華法律風險管理學會理事長施茂林亦出席，並襄贊66棵松樹予虎科大高鐵校區，象徵扎根永續與成長祝福，為校園地景營造增添綠意。

虎科大表示，高鐵校區將形成雙核心布局，透過空間擴增、產學合作深化、航空產業鏈導入及國際鏈結，形塑國內技術型大學發展模式新典範，朝具國際視野的航空教育與高科技人才基地邁進。