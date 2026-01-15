虎科大高鐵校區首亮相 布局航空與產學人才培育

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】國立虎尾科技大學14日於高鐵校區舉辦115年春節聯歡會，今年首度移師新校區舉行，並對外揭示高鐵校區第一期建設亮點，包括將於1月底竣工的「國際產學合作大樓」與「國際航訓中心」，展現虎科大深化產學鏈結、布局航空與高階技術人力培育的新里程碑。

虎科大高鐵校區「國際航訓中心」未來將作為航空專業實作與教學的重要場域。（圖／虎科大提供）

虎科大指出，高鐵校區校地面積約17.18公頃，歷經多年規劃與取得，在校內團隊積極推動下，近年逐步完成建設與功能配置。本次活動選擇於高鐵校區舉辦，象徵校區正式進入啟動與運作階段，對學校整體發展及校史推進具有指標性意義。

校長張信良表示，高鐵校區是虎科大邁向下一階段發展的關鍵基礎，其中國際產學合作大樓與國際航訓中心的落成，將大幅提升學校在產業研發、技術育成、航空實務訓練及國際交流等面向的整體能量。未來學校將持續整合政府計畫與產業資源，打造具競爭力的技職教育端到端生態體系。

張信良進一步指出，虎科大長期深耕無人機與航空工程人才培育已具成果，隨著航空專業教學與訓練空間到位，將加速航空學院的籌設與招生，培育符合航空維修、航材管理、航空物流與飛航科技等產業需求的人才，攜手產業回應國家航空與空域發展的結構性人力需求。

虎科大春節聯歡會今年移師高鐵校區舉辦，教職員與30位多企業主齊聚祝賀，現場氣氛熱絡。（圖／虎科大提供）

前校長林振德亦特別返校同慶。他回顧當年取得校地的艱辛歷程，感謝地方民眾、教育部與多方支持，並肯定虎科大近年在評鑑表現與政策計畫上的穩健前進。他表示，高鐵校區啟動代表學校正式踏入擴大布局的關鍵期，對於後續發展充滿期待。

虎科大前校長林振德亦應邀返校同慶，共同見證高鐵校區啟動的重要時刻。（圖／虎科大提供）

依校方規劃，國際產學合作大樓為地上三層、總樓地板面積6,133平方公尺，將整合產學合作、研發行政與創新育成功能；國際航訓中心則為地上兩層、樓地板面積4,832平方公尺，設有飛機修護實習廠棚，作為航空專業訓練基地。虎科大預計於未來10年內完成高鐵校區航空學院全區建設，包括規畫地上7層的綜合教學大樓與專業實驗場域，形成南台灣兼具教學、研發、創新與技術培訓的航空專業重鎮。

活動當天，前法務部長、現任中華法律風險管理學會理事長施茂林亦出席，並襄贊66棵松樹予虎科大高鐵校區，象徵扎根永續與成長祝福，為校園地景營造增添綠意。

虎科大表示，未來高鐵校區將與本部形成雙核心發展，持續導入航空產業鏈與國際資源，朝向具國際視野的航空教育與高科技人才培育基地邁進。