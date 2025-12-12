虎科大「技之勇者 • 覺醒技職之力」成果展 打造沉浸式職涯探索

▲虎科大辦理「技之勇者．覺醒技職之力」成果展，邀集雲嘉彰多所高中職與在地企業共同參與。(記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】國立虎尾科技大學12/12（五）於第一校區辦理「技之勇者．覺醒技職之力」成果展，整合教育部「高等教育深耕」與「技職永續破風者」兩大計畫，以創新市集形式，匯聚教育、產業與技術三方資源，邀集雲嘉彰多所高中職與在地企業共同展出，為國中至大專校院學子打造跨領域、沉浸式的職涯探索場域。

虎科大校長張信良勉勵在場學生，面對科技快速演進，若能盡早了解自身興趣與專長，將有助於學生集中精力深化學習、累積實力；此次活動透過技職特色領域的展現與互動體驗，期盼協助學生探索適合自己的學科與發展路徑，為未來人生與職涯發展奠定基礎。

市集以「星球」概念打造五大主題互動學習區域，其中「智多星球」強調知識整合與科學素養，亮點展攤含括「生理學遊戲化與細胞模型奇遇記」以數位桌遊與細胞彈珠台，促進學生對生命科學的理解；「台課趣學」結合詔安客文化與布袋戲展演，展現虎科大在本土語言與人文保存上的持續投入。

「技湛星球」聚焦跨域實務體驗，例如「旋轉磁場與電磁感應模組」利用自製教具協助學生理解抽象的電磁原理；「智慧機器人衝衝衝」則以操作挑戰讓學生親身感受機器人運作模式，並透過競賽提升學習樂趣。

具動態挑戰的「行動星球」，以「無人機足球場」最受矚目，結合晶片、飛控演算法、反應系統與工程技術，讓學生以遙控飛行體驗兼具即時判斷與攻防戰術的科技運動。

「補給星球」以食農教育連結台灣與東南亞飲食文化，以「吃得懂、看得見」的感官學習模式，促進理解農業與食品科技的創新面貌。「支線星球」打造校園與社區共學的特色平台，邀集在地廠商，從智慧養殖、玩具科技至文創設計等面向，為學生展現痛點如何發展為技術亮點，進一步了解產業發展需求。