虎科大45年 虎尾潮水岸樂園開幕

水利署與雲林縣虎尾科大17日辦理「虎尾潮，水岸新生」啟用儀式，宣布北港溪虎尾段交由虎科大維運管理。（張朝欣攝）

雲林縣虎尾科技大學17日舉行45周年校慶開幕記者會，會中並辦理「虎尾潮，水岸新生」啟用儀式，由行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長陳怡帆、水利署五河分署長吳明華、虎科大校長張信良共同宣布虎尾潮第1期工程已竣工，正式交由虎科大維運管理，展現防洪安全、生態永續與地方共榮3大願景。

經濟部水利署為解決雲林縣虎尾地區水患，整合雲林縣虎尾鎮都市計畫區與北港溪虎尾段，斥資逾10億元啟動「虎尾潮：韌性城鎮水岸縫合計畫」，希望打造虎尾鎮成為台灣韌性城鎮的示範點。3個主計畫包含北港溪虎尾段整體環境營造、安慶圳大排虎尾糖廠段排水路治理、青埔分洪道及抽水站工程。

吳明華表示，目前1期工程已完成，交由虎尾科技大學維運管理，虎尾潮是台灣第1個水岸縫合韌性工程案，1期工程北港溪虎尾段工程已完工，打造多功能大草原、5公頃實驗農場等設施，由虎科大相關科系運管，可以發揮教育上的功能，對學校、地方、公部門而言，是非常好的共榮方式。

陳怡帆提到，虎科大配合政府推動許多計畫，虎尾潮就是其中一個計畫，這也是虎科大推動地方永續發展的重要呈現，顯示學校在人才培育的用心與多樣性。

張信良說，虎科大正式接管北港溪虎尾段環境營造區，面積接近30公頃，代表學校能量的擴大，能夠擴展至社區，讓學生、社區民眾有一個新的休閒、運動、娛樂場域。

水利署指為減少水患，施作許多防洪工程，但有些防洪設施會阻隔親近河川的機會，希望透過韌性城鎮水岸縫合計畫引入新元素，讓民眾的生活與河川結合，打造虎尾鎮美好的環境景觀。