虎科大45週年校慶揭幕 海外校友獻「月亮風箏」祝福、AI新秀成果亮相

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】國立虎尾科技大學於17日舉行45週年校慶開幕記者會，以「虎嘯精彩・智創未來」為主題，展示學校在地方連結、科技發展及跨國交流上的多元成果。行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長陳怡帆、經濟部水利署第五河川分署分署長吳明華、馬來西亞商業及工業協會副理事長蔡瑞龍（Charles Chai）、以及雷虎、碳基、坤暐科技與常陽興業等產官學貴賓皆到場祝賀，共同見證虎科大在智慧創新與人才培育的深厚能量。

為慶祝校慶，馬來西亞畢業校友會特別訂製富含文化意涵的「月亮風箏」贈予母校，由馬來西亞商業及工業協會副理事長蔡瑞龍代為轉贈。蔡瑞龍表示，虎科大近年積極推動國際教育與多元文化環境，吸引許多東南亞學生來台就讀，月亮風箏不僅象徵校友對母校的感謝，更是跨文化交流的具體成果，為45週年校慶增添人文溫度。

馬來西亞商業及工業協會副理事長蔡瑞龍（左）致贈虎科大校長張信良「月亮風箏」作為賀禮。（圖／記者洪佳伶攝）

虎科大長期投入地方永續議題，參與經濟部水利署推動的「虎尾潮：韌性城鎮水岸縫合計畫」。記者會中特別舉行「虎尾潮・水岸新生」啟用儀式，由陳怡帆副執行長、吳明華分署長及校長張信良共同宣布第一期工程完工，並正式交由虎科大負責後續維運，展現校方在防洪安全、生態永續與城鎮再生上的承擔與貢獻。

行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長陳怡帆(左)、虎科大校長張信良(中)以及經濟部水利署第五河川分署分署長吳明華(右)共同宣布虎尾潮第一期工程竣工。（圖／記者洪佳伶攝）

今年校慶亮點之一為「AI新秀計畫結業式」。虎科大以多年工程技術底蘊整合無人機、AI與智慧製造能量，開設全台少見、聚焦無人機與人工智慧的「無人機AI賦能學分學程」。40名大專青年完成訓練並取得企業聘用資格，展現立即投入產業的即戰力。碳基科技鍾文隆創辦人、坤暐科技執行長劉俊毅、雷虎科技商用無人機暨AI科技事業部主管郭永清博士亦到場授證，肯定虎科大在人才培育上的實質成果。

AI新秀計畫40名學員完成專業課程，由企業代表碳基科技鍾文隆創辦人(左一)、坤暐科技執行長劉俊毅(左三)、雷虎科技商用無人機暨AI科技事業部主管郭永清博士(右二)於校慶親自出席授證。（圖／記者洪佳伶攝）

校慶週同步舉辦「第61屆中華民國品質學會年會暨高雄市分會第50屆年會」及「國際品質管理研討會（ISQM 2025）」，吸引來自七國、逾250名國內外專家學者與產業領袖參與。會議以AI賦能與工業管理為核心，探討效率與環境永續的最佳解方，展現虎科大在學術研究與產業鏈結上的國際影響力。

虎科大45週年校慶週活動豐富多元，將陸續舉行11/20全國大專及高中職專題競賽暨研發成果展示、11/21校慶演唱會、11/21至11/22校慶運動會，以及11/22結合國際美食與趣味節目的校慶園遊會，邀請師生校友及社會大眾一同參與，共同歡慶校慶盛典。