虎科大45週年校慶開幕 海外校友「月亮風箏」獻祝福、AI新秀結業齊亮相

▲馬來西亞商業及工業協會副理事長蔡瑞龍（左）致贈虎科大校長張信良「月亮風箏」作為賀禮。（記者劉春生攝）

國立虎尾科技大學十一月十七日(一)舉行四十五週年校慶開幕記者會，以「虎嘯精彩‧智創未來」為主題，呈現學校從地方連結、科技發展到跨國交流的多元能量。行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長陳怡帆、經濟部水利署第五河川分署分署長吳明華、馬來西亞商業及工業協會副理事長蔡瑞龍（Charles Chai）、雷虎、碳基、坤暐科技與常陽興業等產官學界貴賓均到場祝賀，共同見證虎科大在智慧創新、人才培育與地方共榮成果。

虎科大致力推動國際教育與新南向合作交流，今年校慶馬來西亞畢業校友會特別訂製象徵文化傳承的「月亮風箏」作為賀禮，並由商界友人馬來西亞商業及工業協會蔡瑞龍副理事長代為轉贈，展現海外校友對母校的感謝與祝福。蔡瑞龍副理事長致詞表示，近年學校積極推動國際教育與多元文化學習，吸引包括馬來西亞在內的東南亞學生來台就讀。這次校友以文化象徵回贈母校，是跨文化學習成果的具體展現，也讓四十五週年校慶增添更深層的人文意涵。

虎科大長期關心地方的永續發展，亦參與經濟部水利署「虎尾潮：韌性城鎮水岸縫合計畫」，記者會中舉行「虎尾潮‧水岸新生」啟用儀式，由行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長陳怡帆、五河署分署長吳明華與虎科大校長張信良共同宣布虎尾潮第一期工程竣工，將正式交由虎科大維運管理，展現防洪安全、生態永續與地方共榮三大願景。

活動亮點之一為「AI新秀計畫結業式」。虎科大以四十五年工程技術底蘊，整合無人機、AI、智慧製造等跨域能量，推動經濟部「AI新秀計畫」，開設全台少見、聚焦無人機與人工智慧雙核心的「無人機AI賦能學分學程」，共計四十名大專青年參加專業課程，今年全員完訓、取得企業聘用資格，將立即投入產業現場，發揮無人機技術的即戰力。企業代表碳基科技鍾文隆創辦人、坤暐科技執行長劉俊毅雷虎科技商用無人機暨AI科技事業部主管郭永清博士並於校慶親自出席授證，共同見證虎科大「智創未來」的育才有成。

校慶週學術盛會「第六十一屆中華民國品質學會年會暨高雄市分會第五十屆年會」與「國際品質管理研討會（ISQM 二零二五）」，吸引來自七國、逾兩百五十位國內外專家學者與產業領袖齊聚虎科大，共同研議AI賦能與工業管理-從效率與環境永續的最佳解方。

虎科大四十五週年校慶週系列活動豐富多元，接續舉辦十一月二十日(四)全國大專及高中職專題競賽暨研發成果展示；十一月二十一日(五)校慶演唱會登場，邀請知名藝人與傑出校友同歡；十一月二十一日(五)至二十二(六)舉行校慶運動會；十一月二十二日(六)壓軸登場的校慶園遊會則以國際美食、趣味互動與表演節目為亮點，邀請各界共襄盛舉。