虎航今高雄客艙組員初試 積極網羅生力軍
[NOWnews今日新聞] 瞄準旅運市場的強勁需求與南台灣深厚的發展潛力，台灣虎航繼上（10）月底迎來第二十五梯客艙組員的報到後，今（8）日再度啟動第二批高雄客艙組員的初試徵選，積極網羅在地人才，期望更多地方優秀生力軍加入。
台灣虎航自上月初宣布招募並開放履歷投遞以來，短短兩週便吸引了近1900名應試者報名，報名相當踴躍。經初步書面資料篩選後，有超過1000名求職者符合資格參與今日初試，到考率近九成。本次招募預計錄取30名，競爭激烈，獲錄取者將於明（2026）年第一季報到受訓。
台灣虎航營運長賴俊廸今日也親臨高雄招募現場為求職者進行打氣並表示：「台灣虎航現已運營多條從高雄出發的國際航線，更將於今年12月在台南開航首條國際航線，直飛熊本及沖繩，未來我們將持續評估有潛力的航點，不斷優化南台灣的航網佈局，致力深耕南臺灣。同時，在人才甄選上，我們也期待選出最能代表公司，並在第一線傳遞『熱情、溫暖、真誠』企業形象的優秀人才，展現台灣虎航活潑陽光的正面形象，讓乘客每一次搭乘都能感受到不一樣的新鮮與美好。」
為尋找最能代表台灣虎航的潛力新星，所有考生在初試環節中，皆須先經過脫鞋摸高的測試，緊接著的團體面試更是檢視重點，除了要求考生朗讀短文以評估其口條清晰、有條理與台風穩健度之外，也特別觀察考生在團體面試中的抗壓性、臨場反應以及自我展現的能力。
在初試中脫穎而出的人才，將進入複試階段，屆時考官會更著重於個人特質、團隊合作精神等面向。最終獲得錄取的客艙組員，預計於明年第一季依序報到受訓，並經過長達8週的地面及空中專業訓練後，即有機會實現翱翔天際的職涯夢想，成為虎寶虎妞。
台灣虎航日前亦已宣布啟動年度培訓機師招募，將由台灣虎航協助支應所有訓練費用，報名期間為2025年11月10日凌晨00:01至2025年12月7日晚間23:59止，可至yes123求職網站搜尋「台灣虎航」，並於「機師」的職務中查看報名及相關應試資格；另有其它多個內勤職缺，歡迎對航空產業有興趣的應試者，可至104人力銀行及yes123求職網站查看相關職務。
邁入開航11週年的台灣虎航，持續藉由「熱情、溫暖、真誠」的企業精神，打造年輕活潑、朝氣十足的品牌形象，公司於去年底成功轉為一般板上市，迎向全新里程碑。目前航點遍布日本、韓國、澳門、泰國、越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空。隨著新航點的拓展與機隊汰舊換新，台灣虎航藉由招攬更多優秀的生力軍加入，逐步朝亞洲最佳低成本航空的目標邁進。
