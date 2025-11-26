虎航優惠快衝！今全航線799元起飛「日韓澳門」 華航黑五全面8折

台灣虎航祭出機票優惠799元起，航點包括澳門、韓國、日本、越南及泰國等。資料照片



底航空業促銷，台灣虎航今天（11/26）上午10時祭出全航線單程未稅799元起限時開搶，澳門、韓國、日本、越南、泰國均有優惠；中華航空官網則是提供黑五限時優惠，全面8折起，有意出國的民眾可下手搶便宜。

台灣虎航祭出優惠機票，全航線799元起。翻攝虎航官網

虎航機票799元起10時開搶

虎航推出感恩節機票優惠，全航線最便宜799元起：

澳門航線單程未稅「799元起」

韓國航線單程未稅「1299元起」

日本航線單程未稅「1599元起」

越南航線單程未稅「1599元起」

泰國航線單程未稅「2699元起」

銷售期間為今上午10時起至明晚23時59分止，旅遊期間今起至明年5月31日，部分航點旅遊期間至明年3月28日。

華航黑五機票8折

中華航空啟動2025年「BlackFriday黑色星期五限時優惠」全面8折起，即日起至12月2日前，適用自洛杉磯(LAX)、安大略(ONT)、舊金山(SFO)、紐約(JFK)、西雅圖(SEA)、鳳凰城(PHX)、溫哥華(YVR)出發，或經由這些機場轉機的美國內陸城市出發，飛至中華航空官網訂票的全航點。

至於票種部分，適用於單程票、OpenJaw(不同點進出)及CircleTrip(環程)行程。全面8折起，折扣後金額以官網顯示結果為準。另外，本優惠不適用從/經由溫哥華(YVR)出發，前往馬尼拉(MNL)、宿霧(CEB)、胡志明市(SGN)、河內(HAN)、峴港(DAD)或香港(HKG)的單程H-/N-艙等機票。其他折扣或促銷方案恕不可合併使用，也不適用於早鳥票、嬰兒票(AP/INF)，僅適用CI-297機票。

另外，限定艙等D / A / E / T / R / Q / H / N (RBDs)票價適用，依據出發機場而視。

華航推出黑五促銷。華航提供

