虎航冬季航班第二波促銷來了 「最低1199元起」10點開搶

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記者李育道／台北報導

台灣虎航季出冬季航班優惠，適用搭乘期間自2026年10月25日至2027年3月27日，限時促銷至6月11日23時59分止。（圖／台灣虎航提供）

瞄準冬季旅遊市場，台灣虎航今（10）日上午10時起啟動2026年冬季航班第二波開賣活動，祭出多條日、韓、越熱門航線優惠票價，最低單程未稅1,199元起，適用搭乘期間自2026年10月25日至2027年3月27日，限時促銷至6月11日23時59分止。

台灣虎航今（10）日上午10時起啟動2026年冬季航班第二波開賣活動（圖／台灣虎航提供）

台灣虎航表示，此次促銷涵蓋日本、韓國及越南多個熱門航點，其中日本航線包含台北－石垣島1,599元起、台北－大分1,799元起、台北－米子1,799元起、台北－高知1,799元起、台北－福島2,099元起、台北－秋田2,399元起；南部出發則有台南－熊本1,799元起、高雄－熊本1,799元起、高雄－岡山1,799元起，以及日前甫宣布將於9月開航的高雄－小松航線，單程未稅2,199元起。

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韓國航線部分，台中－濟州、高雄－濟州雙雙祭出1,199元起優惠價，成為此次促銷最低票價航線；越南則推出台北－峴港及高雄－峴港，單程未稅1,599元起。

除優惠票價外，台灣虎航也同步開賣增班航線，包括台北－沖繩、高雄－沖繩、高雄－金浦等熱門航點，其中高雄－金浦單程未稅1,299元起，台北及高雄飛沖繩皆為1,399元起，提供旅客更多冬季出遊選擇。

台灣虎航指出，此次冬季航班第二波促銷期間自6月10日上午10時起至6月11日23時59分止，適用搭乘期間為2026年10月25日至2027年3月27日。開賣航線及實際航班時刻仍以台灣虎航官網公告為準，優惠票價皆為單程未稅價格。

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