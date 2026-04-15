虎航冬季航班開賣「不收燃油費」單程1199元起 機票優惠懶人包

生活中心／陳堯棋 陳奎宏 台北報導又發生食安風波！台北南港lalaport一間知名的麻辣火鍋吃到飽，日前有民眾用餐後，發現螃蟹有尿騷味、肉質鬆散，蟹殼質地軟，懷疑食材不新鮮，甚至半夜出現上吐下瀉，緊急送急診，並通報衛生局。業者表示，後續若確定是餐點出問題，將依法負起相關責任，並妥善處理後續事宜。撥開煮熟的三點蟹，滿滿的蟹肉，還帶有蟹膏，讓人看了口水直流。台北南港Lalaport的連鎖麻辣火鍋吃到飽，各式熟食、生鮮應有盡有，但卻有消費者疑似吃到食物中毒。消費者發文，4/14中午我家人去吃的時候，發現螃蟹超級不新鮮，半夜開始上吐下瀉送急診。也有其他網友說，三點蟹有很重的尿味，隔十幾分鐘後又拿了三塊，一樣的阿摩尼亞味而且肉更散殼也更軟，用餐到尾聲後同行友人，肚子已經開始不舒服，狂跑廁所。民眾質疑麻辣火鍋螃蟹"吃完上吐下瀉" 。（圖／民視新聞）其他民眾：「螃蟹是軟(不新鮮)，摸起來腳是軟的，然後旁邊也是有一點點黑，如果要很新鮮，就要看眼睛會不會冒泡，最新鮮就是螃蟹眼睛會冒泡。」麻辣火鍋吃到飽業者：「我們螃蟹的話是由冰水做解凍，然後有剪牠的肚子，就是有砂囊的地方，做一些清潔，食物中毒這件事，我們公司是非常重視，且絕對不會避諱，絕對負責到底。」業者表示，除了主動與食材供應商確認，也同步檢視內部食材處理與出餐流程，如果後續確定是餐點出問題，將依法負起相關責任，並妥善處理後續事宜，北市衛生局接獲通報後，也前往現場稽查！北市衛生局前往稽查，並帶回三樣環境檢體 。（圖／民視新聞）北市衛生局食藥科長林冠蓁：「兩位民眾於昨日(4/14)前往用餐，用餐後陸續出現嘔吐、腹瀉、腹瀉等症狀，今日(4/15)前往現場，依食品良好衛生規範準則進行稽查，結果符合規定，另抽驗環境檢體三件，包括海鮮夾子、海鮮盛盤、蛋糕盤子。」稽查後並無衛生缺失，到底是食物保存不當，還是環境衛生有疑慮，必須等待檢體報告出爐，只是民眾花大錢吃buffet，卻吃到進醫院，恐怕難以接受！原文出處：麻辣火鍋螃蟹「吃完上吐下瀉」 業者：若餐點有問題願負責 更多民視新聞報導男友尺寸太大！妹子嘆「做完都受傷」醫揭4關鍵示警咿呀聲也不行？4月嬰搭機沒哭鬧仍挨轟「自私」 網傻眼：這個世界到底怎麼了老公每晚逼妻「嘴巴服務」！遭拒竟翻臉嗆：去X別人

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