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虎航冬季航班開賣「不收燃油費」單程1199元起 機票優惠懶人包
【緯來新聞網】台灣廉航台灣虎航宣布，2025年冬季航班首波促銷15日正式開跑，開放今年10月25日至2026年3月27日期間航班訂位，主打「不收燃油費」，單程未稅票價最低1199元起，涵蓋日本、韓國多條熱門航線，搶攻秋冬出國旅遊商機。
虎航冬季航班開賣「不收燃料費」。（圖／台灣虎航）
此次首波促銷率先開放會員方案「尊榮虎（tigerprime）」旅客優先購票，販售時間自15日上午10時起至16日晚間11時59分止，會員須透過專屬購票頁面並完成資格驗證後方可訂票。一般旅客則將於17日上午10時至18日晚間11時59分開放購買，優惠機位數量有限，售完為止。
虎航冬季航班開賣「不收燃料費」。（圖／台灣虎航）
台灣虎航表示，本次冬季班表涵蓋多條日本與韓國熱門航線，其中韓國線最低票價由台北飛濟州開出單程未稅1199元，成為本波最便宜航點。其他韓國航線包括台北飛釜山、仁川1399元起，高雄飛金浦1299元起。
虎航冬季航班開賣「不收燃料費」。（圖／台灣虎航）
日本航線方面，沖繩、大阪、福岡等傳統熱門目的地同步祭出優惠，其中台北飛沖繩1399元起，台北飛大阪、福岡、宮崎、佐賀與岡山皆為1799元起；東京成田、東京羽田、名古屋、小松則自1899元起。若前往日本東北及北海道地區，台北飛仙台、新潟、花卷2299元起，札幌與函館2599元起。
中南部出發旅客也有優惠選擇，包括台中飛名古屋1899元起，高雄飛沖繩1399元起，高雄飛大阪、福岡1799元起，高雄飛東京成田與名古屋1899元起，高雄飛仙台2299元起，高雄飛札幌3299元起。
成立於2014年的台灣虎航為台灣首家本土低成本航空公司，也是目前國籍航空中唯一專營廉價航空市場的業者，近年持續擴張東北亞航網，尤其以日本航點布局最完整，成為不少旅客規劃自由行時的重要選擇。
冬季班表通常涵蓋賞楓、滑雪、跨年及農曆春節等旅遊旺季，向來是旅客提早卡位熱門航班的重要時段。由於廉航促銷票多採限量釋出，實際可訂票價與航班時間仍須依官網公告為準，旅客也應留意未稅票價未包含機場稅、托運行李及選位等附加費用。
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麻辣火鍋螃蟹"吃完上吐下瀉" 業者:若餐點有問題願負責
生活中心／陳堯棋 陳奎宏 台北報導又發生食安風波！台北南港lalaport一間知名的麻辣火鍋吃到飽，日前有民眾用餐後，發現螃蟹有尿騷味、肉質鬆散，蟹殼質地軟，懷疑食材不新鮮，甚至半夜出現上吐下瀉，緊急送急診，並通報衛生局。業者表示，後續若確定是餐點出問題，將依法負起相關責任，並妥善處理後續事宜。撥開煮熟的三點蟹，滿滿的蟹肉，還帶有蟹膏，讓人看了口水直流。台北南港Lalaport的連鎖麻辣火鍋吃到飽，各式熟食、生鮮應有盡有，但卻有消費者疑似吃到食物中毒。消費者發文，4/14中午我家人去吃的時候，發現螃蟹超級不新鮮，半夜開始上吐下瀉送急診。也有其他網友說，三點蟹有很重的尿味，隔十幾分鐘後又拿了三塊，一樣的阿摩尼亞味而且肉更散殼也更軟，用餐到尾聲後同行友人，肚子已經開始不舒服，狂跑廁所。民眾質疑麻辣火鍋螃蟹"吃完上吐下瀉" 。（圖／民視新聞）其他民眾：「螃蟹是軟(不新鮮)，摸起來腳是軟的，然後旁邊也是有一點點黑，如果要很新鮮，就要看眼睛會不會冒泡，最新鮮就是螃蟹眼睛會冒泡。」麻辣火鍋吃到飽業者：「我們螃蟹的話是由冰水做解凍，然後有剪牠的肚子，就是有砂囊的地方，做一些清潔，食物中毒這件事，我們公司是非常重視，且絕對不會避諱，絕對負責到底。」業者表示，除了主動與食材供應商確認，也同步檢視內部食材處理與出餐流程，如果後續確定是餐點出問題，將依法負起相關責任，並妥善處理後續事宜，北市衛生局接獲通報後，也前往現場稽查！北市衛生局前往稽查，並帶回三樣環境檢體 。（圖／民視新聞）北市衛生局食藥科長林冠蓁：「兩位民眾於昨日(4/14)前往用餐，用餐後陸續出現嘔吐、腹瀉、腹瀉等症狀，今日(4/15)前往現場，依食品良好衛生規範準則進行稽查，結果符合規定，另抽驗環境檢體三件，包括海鮮夾子、海鮮盛盤、蛋糕盤子。」稽查後並無衛生缺失，到底是食物保存不當，還是環境衛生有疑慮，必須等待檢體報告出爐，只是民眾花大錢吃buffet，卻吃到進醫院，恐怕難以接受！原文出處：麻辣火鍋螃蟹「吃完上吐下瀉」 業者：若餐點有問題願負責 更多民視新聞報導男友尺寸太大！妹子嘆「做完都受傷」醫揭4關鍵示警咿呀聲也不行？4月嬰搭機沒哭鬧仍挨轟「自私」 網傻眼：這個世界到底怎麼了老公每晚逼妻「嘴巴服務」！遭拒竟翻臉嗆：去X別人
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