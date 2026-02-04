虎航台中航線 3月底改直飛沖繩、明推促銷

▲台灣虎航日宣布將航網優化，將原有台中-澳門航線的運能資源轉為投入開拓沖繩航線，且在5日正式於官網進行開賣。（圖／虎航提供提供）

[NOWnews今日新聞] 為提供中部旅客更契合市場需求的旅遊選擇，台灣虎航今（4）日宣布航網優化，把原有台中至澳門航線的運能資源，轉為投入開拓沖繩航線，且在明（5）日在官網進行開賣。隨著台中-沖繩的開航，台灣虎航也成為全台唯一提供桃園、台中、台南、高雄等全區直飛沖繩的國籍航空公司，更讓各地民眾透過就近出發的極致便利，輕鬆前往這座鄰近台灣的海島度假天堂。

沖繩以其獨特的琉球文化與迷人的海島風情深受台灣旅客喜愛。虎航的台中-沖繩（那霸）航線預計在2026年3月30日正式首航，開航初期，每週營運兩班。

為慶祝新航線銷售，台灣虎航將在2026年2月5日上午10:00起至2026年2月6日晚間23:59推出單程未稅NT$1,599起的開賣促銷價，搭乘日期為2026年3月30日起至2026年10月24日止。

在積極佈局並優化航網之餘，台灣虎航董事長黃世惠及營運長賴俊廸今日也親赴新加坡航空展，與空中巴士(Airbus)針對4架自購機及4架購機選擇權進行簽約儀式。透過第三代機隊引進計畫，台灣虎航預計於2033年達成30架的新世代機隊規模；此舉不僅能顯著提升燃油效率並落實ESG減碳目標，更將成為未來10年深耕亞太市場、推動持續成長的核心動能。

台灣虎航為台灣第一也是唯一的低成本航空，目前共飛航日本、韓國、澳門、泰國及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，提供民眾最豐富多元的選擇。

