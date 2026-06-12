虎航台北飛往札幌班機通報「駕駛艙冒煙」 緊急降落新千歲機場

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日本媒體報導，日本北海道新千歲機場事務所等單位表示，一架從台北出發的台灣虎航234號班機通報「駕駛艙冒煙」，今天上午11時（台北時間10時）左右，緊急降落於新千歲機場的B跑道。台灣虎航表示，該班機沒有迫降，是在落地階段發生電子艙（飛機機房）煙霧警告，駕駛艙組員依航管指示順利完成落地作業，旅客均安全離機，並已主動向民航局通報。

日本媒體報導，日本北海道新千歲機場事務所等單位表示，一架從台北出發的台灣虎航234號班機通報「駕駛艙冒煙」，12日上午11時（台北時間10時）左右緊急降落於新千歲機場的B跑道。圖非當事航班。（示意圖／中央社資料照）

共同社報導，日本政府國土交通省新千歲機場事務所表示，一架從台北出發、目的地為札幌的台灣虎航234號班機，通報「駕駛艙冒煙」。這架飛機已經在新千歲機場著陸，目前尚未傳出傷亡。

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根據北海道文化放送（UHB）報導，當地警消表示，接獲消息稱「由於機艙內冒煙，將緊急降落」。

札幌電視台（STV）報導，北海道機場公司的職員今天上午11時左右，通報消防單位「有飛機在新千歲機場緊急降落」。當地消防單位表示，飛機於上午10時50分左右著陸，目前未出現火災或傳出有人受傷。

對於外電報導，台灣虎航透過訊息澄清，該班機沒有迫降，是在落地階段發生電子艙（飛機機房）煙霧警告，駕駛艙組員依程序主動向航管通報後，依航管指示順利完成落地作業，落地後配合當地機場塔台指示離開主跑道，旅客均安全，並依正常程序離機。

台灣虎航說，第一時間已將此事件主動通報交通部民用航空局，並同步啟動應變程序，將優先協助後續受影響的IT235航班旅客餐食補貼，且已安排協調備份機運能，以疏運IT235航班的旅客，對於造成旅客不便致歉。

（責任主編：莊儱宇）