虎航大砍夏季日本航班！無預警取消網反彈 業者：飛安考量

不少台灣旅客陸續收到台灣虎航取消夏季航班的通知。 圖：翻攝自自台灣虎航臉書

[Newtalk新聞] 近期有不少台灣旅客陸續收到台灣虎航夏季航班異動的通知，時段多集中在3月至5月，且以日本航點為主，包括北海道、東京成田、仙台、花卷、新潟等地，部分航班更落在賞櫻季與日本黃金週期間，引發旅客不滿。

台灣虎航近日才剛結束機票特價優惠，卻傳出有不少旅客陸續收到航班取消通知。有網友發現，此波航班異動時段多集中在春季旅遊旺季3月至5月期間，且多為日本熱門航線，包括東京成田、北海道新千歲、仙台、花卷、新潟等地，引起旅客不滿。

廣告 廣告

有臉書粉專與網友陸續分享，指出此次虎航航班調整規模不小，不少乘客臨時接獲取消通知，導致原訂行程被迫更動。有旅客表示，因日本黃金週期間住宿價格高昂，且房間早已預訂完成，如今航班時間遭到調整，相關成本與風險卻由消費者自行承擔，相當不合理；也有民眾反映，第一時間嘗試聯繫客服卻遲遲無法接通。

對此，台灣虎航今(30)日發布聲明表示，公司始終將「飛安第一」作為營運基石及不可妥協的底線，近期因內部有效資源調度考量，主動調整部分航班，以確保所有值勤機師皆能維持最佳的身心狀態，並採行嚴格的機隊管理措施。虎航指出，對於航班調整所造成部分旅客的不便，也致上最誠摯的歉意，並邀請所有旅客一起守護飛航安全。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

(影)宛如末日！北極寒流橫掃全美 美東驚見真實版「雪國列車」

不滿鄰居深夜噪音！台南廚師持刀猛刺36刀奪命 遭法院聲押獲准