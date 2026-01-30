生活中心／台北報導

台灣虎航傳出四到六月日本航班，有上百班都被取消，其中包含兩個獨家航點花捲跟新瀉。就連最夯的北海道新千歲、東京成田都有受影響。大批已買票的消費者急得跳腳，不願接受免費退票或改票。虎航則強調顧及飛安，為確保機師執勤時合法、身心狀態，才會主動調整，部分航班。

虎航2025年繳出漂亮成績單，才剛發出平均年終績效獎金10.6個月。但現在卻爆出，日本航班，被大規模取消，受影響班次，多達上百班。

虎航大規模砍日本航班! "集中4-6月"影響上百班 民眾跳腳。（圖／民視新聞）

旅客不約而同反應，周四晚間六點左右，收到虎航寄信通知，航班取消，時間集中在四到六月。從新千歲到仙台，包含獨家航點花卷、新瀉，都在其中。成田機場更是直到7月、10月，都有航班取消。雖然虎航提供免費退改，但旅客很難接受！

黃小姐4/26，請了兩周長假，到仙台玩。要想不動旅程，只能改訂長榮或星宇，但單趟要價1萬1到1萬3。旅客考慮退費後，改買同天虎航飛秋田，但損失的機票、住宿及交通費用，至少也要6千左右。對此，虎航發聲明，強調飛安第一，為確保執勤機師都有最佳的身心狀態，才會主動調整部分航班。

虎航大規模砍日本航班! "集中4-6月"影響上百班 民眾跳腳。（圖／民視新聞）

虎航2024年冬季班表，才因為兩架飛機故障，調度關係，大規模取消約170班次，如今2026夏季班表，還沒公布，旅客先迎來錯愕消息。但畢竟事關飛安，虎航請旅客多擔待，旅客也要多留意，後續砍班會不會再擴大！

原文出處：虎航大規模砍日本航班! "集中4-6月"影響上百班 民眾氣炸

