虎航大解禁！空服員可戴眼鏡 運動鞋配合新制服同步實施

台灣虎航近日宣布重大服儀改革，將於明年1月1日起開放客艙組員執勤時可配戴眼鏡，以提升組員工作舒適度。該公司表示，日前董事會已通過第三代機隊計劃，並啟動換新制服專案，預計配合A321neo機隊交機時程，同步開放空服員穿著運動鞋執勤。新制服將以作業舒適、簡潔實穿及活力形象等三大面向作為設計主軸。

中華航空已於12月4日率先開放空服員配戴眼鏡，以簡約單色、金屬鏡框或無框設計為原則，並於23日宣布明年起開放客艙組員穿著自購黑色運動便鞋執勤。

另外台灣虎航24日在日本熊本縣日台會館舉辦盛大慶祝活動，由董事長黃世惠率商務長許致遠及財務長賈瑋中主持。活動由熊本縣廳及中華文化總會共同協辦，熊本縣知事木村敬、日本熊本縣議會議長髙野洋介、日本眾議院議員坂本哲志、台南市長黃偉哲、立法委員林俊憲、許智傑等超過百位貴賓出席。

黃世惠表示，熊本是台灣虎航在日本的第23個航點城市，也是台日間首次於同日內開通兩條直航的城市。新航線將讓南台灣與日本九州的連結更加緊密。

此外，台灣虎航宣布「2026年夏季航班第三波促銷」將於12月26日上午10時開賣，推出台北飛旭川2,599元起、高雄飛岡山1,799元起、台北飛普吉島2,099元起的優惠價格，旅遊期間為2026年3月29日至10月24日。

