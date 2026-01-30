虎航大量取消飛日航班 異動資訊看這裡





剛宣布年終平均發10.6個月的台灣虎航，身為國內唯一的廉價航空且擁有多個飛日本航點，長期是民眾赴日旅遊熱門選擇。不過近日卻傳出消息，虎航大規模調整2026年夏季航班，包括東京、北海道、仙台、岩手等航線部分停飛，讓不少旅客措手不及。





對於大規模取消航班，台灣虎航發布聲明回應，近期調整航班是為了確保所有值勤機師具備最佳的身心狀態，公司始終將「飛安第一」作為營運基石以及不可妥協的底線。因此採行嚴格的機隊管理措施。虎航對於此舉而造成部分旅客的不便，也致上最誠摯的歉意，並邀請所有旅客一起守護飛航安全。（責任編輯：卓琦）