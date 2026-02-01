虎航大量機師出走 營運遇亂流

台灣虎航爆發機師出走，宣布大規模減班的營運亂流，上周五股價重挫1.6％，跌幅居四家國籍航空之冠。法人指出，虎航犯下「昨天促銷、今天取消」的大忌，甚至一度以「內部有效資源調度」搪塞，不僅缺乏誠信，透明度更成最大的營運變數，長期股價有壓。

虎航前機師王天傑抨擊，虎航就像偷吃被抓到，第一時間先用騙的，若沒被民航局拆穿，就混過去了，據他瞭解，有飛行員被停飛、有離職的，當然也有領完10個月年終就跳槽的，但不會是一、兩個離職，一定是很大量離職，才有這麼大規模砍班。

台灣虎航上周四啟動大促銷，祭出單程未稅價799元起的好康，引發民眾瘋搶。不過尷尬的是，促銷後不到1天，隔天就有民眾接到虎航通知砍班，包括花卷、新瀉、札幌、仙台及東京等多處航點，甚至到10月都有航班取消，預估取消上百個航班，讓許多旅客氣炸。

才剛訂好虎航機票的陳小姐說，「虎航真的變唬航了！」昨天促銷、今天取消；昨搶票、今退票，根本是把民眾當傻子耍，「難道賣票時，不知道機師離職、不知道航班可能取消嗎？」如果明知還照促銷，就真的是欺騙民眾，認為民航局應介入調查。

虎航第一時間回應，是為做有效資源調度，近期主動調整部分航班，以確保所有值勤機師皆具備最佳的身心狀態。不過這份避重就輕的回應，隨即遭民航局打臉，表示是近期有機師離職，為確保現有機師飛時在安全、可控範圍內，因此調整規畫中班表。

法人指出，虎航先前說法，顯然刻意迴避大量機師離職的事實，但多少機師離職、會影響多少航班，目前都是未知數，且從砍班一路砍到10月，實際衝擊顯然不小，缺乏資訊透明度將成為營運隱憂，甚至影響獲利，若無法盡速止血並對外界說明，股價恐再下探。

王天傑指出，虎航所取消的航班，有些民眾已訂了不能退的飯店，有些二線航點根本沒有替代航班，就算虎航全額退票，民眾也將面臨訂房損失或得花更多錢買機票，直言民眾若因自身因素要取消出遊，還不退票，但虎航說取消就取消，好處都虎航拿。