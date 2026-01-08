虎航引進新機 搶攻轉機市場

台灣虎航將利用飛航日本二線城市之航網，吸引日客來桃園轉機。（記者傅希堯攝）

記者傅希堯∕台北報導

台灣虎航董事長黃世惠八日指出，今年將引進十五架新飛機，投入亞洲區域熱門航線飛航；並將積極爭取轉機旅客，除傳統東南亞與東北亞間旅客外，也包括日本旅客前往琉球或石垣島之轉機行程。

虎航董事會已通過第三代購機案，將引進全新空中巴士A321neo機隊，新機隊每架次座位配置可較現有A320機隊的一百八十座增加至二百三十三座，平均每座位營運成本可再減少百分之十一，預期可藉每架次載運人次提升，降低成本並強化營運效率。

廣告 廣告

黃世惠表示，虎航有完整的日本二線城市飛航航網，去年日籍旅客占比已由前年的百分之十五成長至二十；今年將計畫擴大以聯航轉機合作服務，預計第三季時旅客可一鍵預訂組合行程，航點將可延伸至日本的第二個城市、甚至美國或澳洲等地。

黃世惠指出，虎航也計劃爭取日本國內線轉機旅客，日本二線城市的民眾如要去琉球或石垣島，不必再赴東京、大阪等一線城市轉機，也可搭虎航在桃園轉機。